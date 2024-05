De retour de Paris, les Bulls doivent enfin enchaîner

Zach LaVine est reparti de Paris et de la France avec, dans son sac, une victoire face aux Pistons mais aussi quelques souvenirs. « Des bouteilles de Bordeaux. J’en ramène cinq à la maison », glisse-t-il.

Les Bulls vont revenir aux affaires courantes à partir de ce lundi soir, avec la réception des Hawks, avant un déplacement à Indiana dès mardi. Sans oublier que jeudi soir, il faudra aller à Charlotte, avant un dernier passage par Orlando samedi. L’après-Paris Game est donc chargé.

« Faire un back-to-back après ce voyage, c’est un sacré défi », souligne Billy Donovan à NBC Sports. « Mais on doit être capable de mettre Paris derrière nous et d’avancer. On doit essayer de jouer avec encore plus de régularité. On a fait de bonnes choses, mais je le répète sans cesse : il faut être constant. »

Le mot a été lâché : régularité. La mauvaise passe avec trois défaites d’affilée et la blessure de DeMar DeRozan, avant les succès contre les Warriors et les Pistons, doivent être ainsi définitivement oubliées. Il faut donc faire attention à une éventuelle glissade avec ces quatre matches en six jours.

« Je l’ai dit aux gars l’autre jour : c’est le moment », raconte DeMar DeRozan. « Et ça dépend de nous. On doit montrer à quel point on en veut. Chaque match désormais est quasiment à la vie à la mort. Il ne faut pas le voir comme une pression ou de manière négative. C’est excitant. C’est ça qu’on veut, et si on désire faire partie des meilleurs, il faut accepter les défis. »

Surtout que ce calendrier immédiat est très abordable. Indiana, privé de Tyrese Haliburton, est sur sept défaites de rang quand Orlando et Charlotte ont des bilans inférieurs (17 et 13 victoires). Pour se remettre du décalage horaire et pour préparer ces matches, les Bulls ont eu deux entraînements ce week-end.

« On a le sentiment qu’on peut faire mieux », annonce l’ancien arrière/ailier des Raptors et des Spurs. « On est de plus en plus à l’aise des deux côtés du terrain et pour diriger les gars. Le coach le dit, il nous a mis au défi quotidiennement, nous les leaders. On répond que ce soit à l’entraînement ou pendant les séances vidéo, et on essaie de traduire ça pendant les matches. »

Photo : © Thomas Savoja