Les Wolves ont toujours les mains baladeuses

28, 32, 27 puis 33. Sur leurs quatre derniers matchs, les Wolves ont accordé beaucoup trop de lancers-francs à leurs adversaires. Avec 26 lancers-francs concédés en moyenne, Minnesota est la troisième équipe de la ligue à en accorder le plus, derrière les Warriors et le Thunder.

L’explication logique est le nombre de fautes commises chaque soir. Avec 22 sanctions par match, les Wolves sont ceux qui en commettent le plus, derrière les Warriors encore.

Le souci est qu’il a déjà été question de ces soucis de faute, à la mi-novembre, concernant Karl-Anthony Towns et Jaden McDaniels en particulier. Si bien que Chris Finch dit aujourd’hui ne pas voir « d’amélioration » collective.

« On en parle en permanence. On leur montre les images, on bosse sur notre technique. Une grande partie de la défense est une question d’équilibre. Ce n’est pas une situation gagnant-perdant. Ce n’est pas comme si on leur enlevait quelque chose. Certains de nos joueurs pensent que c’est le cas », regrette l’entraîneur, dont l’équipe a malgré tout remporté huit de ses onze dernières sorties.

Selon le technicien, ses joueurs ont une fâcheuse tendance à commettre des fautes après un mauvais choix en attaque ou, plus logique encore, lors d’un retard en défense. Devenir plus agressif pour tenter de compenser une erreur, quitte à aggraver cette erreur donc. Un mauvais calcul.

« Ils ont le sentiment de devoir sortir le grand jeu, en particulier lorsqu’ils sont battus. Ils ont de mauvaises habitudes, c’est évident. On a certainement des gars plus responsables que d’autres, beaucoup d’entre eux sortent de notre banc. Ce qui signifie qu’on est dans le bonus quand ils entrent ou qu’ils nous conduisent au bonus rapidement », développe encore Chris Finch en référence à cette 5e faute d’équipe concédée à chaque quart-temps, synonyme de lancer-franc pour l’adversaire à chaque nouveau coup de sifflet.

Paradoxalement, l’entraîneur des Wolves pense que son équipe pêche parfois au niveau de l’engagement physique. En jouant plus physique en général, leurs contacts seront peut-être moins remarqués à terme.

Chris Finch prend ainsi en exemple le jeu des Raptors contre qui son équipe a gagné la semaine dernière : « Ils sont extrêmement physiques et font des fautes en permanence. Mais ils donnent le ton pour que ce soit ce type de match. Lorsque vous choisissez quand vous voulez être physique, cela ressort, et les fautes sont plus apparentes. »