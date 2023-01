Ciblé par les Warriors, Nic Claxton répond par son meilleur match en carrière !

Après le « Hack-A-Shaq », le « Hack-A-Dwight » ou même le « Hack-A-Jordan », voici le « Hack-A-Clax ». Ce sont les Warriors qui ont utilisé cette stratégie cette nuit qui consiste à envoyer volontairement Nic Claxton sur la ligne des lancers-francs. Comme d’autres célèbres pivots avant lui, le jeune intérieur des Nets n’a pas compas dans l’oeil au moment de tirer ses lancers, et il tourne cette saison à 47% dans l’exercice.

Résultat : les Warriors l’ont obligé à shooter 15 lancers cette nuit, et il n’en a mis que six. Sauf que Nic Claxton a le dernier mot puisqu’il signe son meilleur match en carrière avec deux records personnels : 24 points, 15 rebonds et 3 contres. Mieux encore, les Nets s’imposent à San Francisco, preuve que la stratégie des Warriors n’était pas forcément la bonne.

« Je prends clairement ça comme un défi » réagit Nic Claxton. « Je m’en fous… Si une équipe veut faire faute sur moi, je prends ça comme un signe de respect. Ils ne peuvent pas nous arrêter, notre équipe est défensive et je dois juste aller sur le terrain et mettre des tirs. Je vais relever ce défi à chaque fois. Franchement, cela me stimule et me motive parce que lorsque je commence à provoquer des fautes, je veux retourner sur la ligne. Si c’est ce que les équipes veulent faire, je vais relever ce défi et je serai prêt. »

Le laisser sur le terrain comme marque de confiance

C’est dans le 3e quart-temps que les Warriors l’ont ciblé avec trois fautes volontaires. Conséquence, Nic Claxton n’en met qu’un sur six, et les Warriors signent un 15-3 !

« C’est un défi mental, mental et physique même » estime toutefois Jacque Vaughn. « C’est super pour Nic parce qu’on va compter sur lui quand les playoffs arriveront. Et si une équipe veut utiliser cette stratégie, il continuera à prendre confiance pour aller sur la ligne et shooter. C’est pour ça que nous l’avons gardé sur le terrain. Il continuera à être sur le terrain si une équipe veut adopter cette stratégie. »

Une belle marque de confiance, qui va finir par payer, et Nic Claxton a fait très mal dans le dos des Warriors, mais aussi sur transition, en accompagnant Kyrie Irving. Comme par exemple sur cette séquence dans le 4e quart-temps où il bâche Jordan Poole, et se retrouve de l’autre côté du terrain pour le alley-oop !

On l’a aussi vu attaquer Draymond Green dos au panier, ou se lancer sur du Eurostep depuis la tête de raquette. Son profil a beaucoup perturbé les Warriors des deux côtés du terrain, notamment par sa capacité à sortir sur les shooteurs comme Klay Thompson. À l’arrivée, deux records en carrière, aux points et aux rebonds, et une belle victoire chez les champions en titre.