Sept ans après, Kyrie Irving fait encore des misères aux Warriors !

Grâce à 20 points du duo Royce O’Neale – Kyrie Irving qui prennent de vitesse une défense de Golden State peu concentrée, les Nets font la course en tête (18-10). Le réveil de Stephen Curry et de la défense des Warriors, conjugué aux bonnes entrées de Looney et DiVincenzo permettent à Golden State de finir le quart-temps sur un 23-10 (33-28).

Malgré l’adresse de folie des deux équipes (60%), leur activité défensive est à louer. Ce sont toutefois les six ballons perdus de Brooklyn, transformés en douze points par les Warriors, qui font la différence (52-46). À l’exception des tours de magie de Kyrie Irving, l’attaque des Nets a du mal. La paire Curry – Poole enfonce le clou en lançant un 15-3 pour mettre Golden State à +17 (70-53). Il faut un 7-0 des Nets juste avant la mi-temps pour limiter la casse (72-60).

À l’instar du début de match, les Nets sortent des starting blocks avec un 15-3, grâce à huit points de Kyrie Irving, qui les ramènent à égalité (75-75) ! Malgré un tir primé de Stephen Curry, les Warriors sont à côtés de leurs pompes dans ce troisième quart-temps, et Brooklyn en profite pour passer devant (84-80). Les hommes de Steve Kerr parviennent toutefois à se reprendre grâce à Stephen Curry et Jonathan Kuminga. Ils terminent la période sur un 10-2 pour reprendre l’avantage (90-86).

La défense des Warriors continue sur sa lancée. Les Nets ne marquent que sept points lors des cinq premières minutes du dernier quart-temps, et sept points de Jordan Poole permettent à Golden State de faire le break (106-93).

Les Nets s’accrochent toutefois. Alors que les Warriors s’entêtent à vouloir jouer sur Klay Thompson défendu par Seth Curry au point d’en perdre leur rythme, Irving et Claxton leur passent un 14-4 pour revenir à -3 (110-107). Dans la foulée un 3-points de Joe Harris met les deux équipes dos à dos (112-112).

Kyrie Irving et Stephen Curry échangent les paniers marqués, avant que Royce O’Neale, décalé par Irving, ne vienne climatiser le Chase Center d’un tir à 3-points pour mettre les Nets à +2 avec 27 secondes à jouer (118-116). Sur l’action suivante, Klay Thompson, alors à 4/16 aux tirs et 0/6 à 3-points, se précipite et force un tir de loin avec 20 secondes à jouer. Il rate et Brooklyn repart du Chase Center avec la victoire. Les Warriors continuent eux d’être incapables d’enchainer.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Les balles perdues des Nets. À en croire les pourcentages de réussite des deux équipes à la mi-temps (GSW: 59% et 53% à 3-points | BK: 55% et 47% à 3-oints), on pourrait croire que les deux défenses étaient aux abonnées absentes. Pas du tout ! C’est d’ailleurs les neuf ballons perdus provoqués par la défense des Warriors qui ont fait la différence. Golden State a en effet à la fois marqué quinze points sur les offrandes des Nets et perdu seulement quatre ballons, une rareté cette saison. C’est ça qui a fait la différence en faveur des Warriors en première mi-temps.

– Le 24-8 qui a relancé la rencontre. À l’inverse des huit dernières années, le troisième quart-temps est le pire quart-temps des Warriors cette saison, et les Nets en ont profité. Ils ont entamé la période sur un 15-3, grâce au scoring et à la création de Kyrie Irving, notamment pour Nic Claxton, mais également en changeant sur tous les écrans en défense. L’attaque des Warriors a alors perdu son mouvement au point de rater 15 de ses premières 18 tentatives ! Brooklyn en profite pour leur passer un 24-8 en neuf minutes, et un 31-10 si on ajoute les deux dernières minutes de la première mi-temps !

– Le 27-10 qui a offert la victoire à Brooklyn. Dans le sillage de Jordan Poole, les Warriors avaient entamé le dernier quart-temps sur un 16-7 pour prendre 13 points d’avance. Le Chase Center, déjà heureux de la victoire des 49ers dans l’après midi, fêtait déjà une victoire qui tendait les bras aux Warriors. Mais ces Warriors-là ont l’habitude de se tirer une balle dans le pied en fin de match. Au lieu de continuer à attaquer le cercle, ils se sont contentés de tirs forcés de loin et à mi-distance. Leur rythme s’est évaporé, ouvrant la porte à un festival de Kyrie Irving. Le meneur des Nets a marqué 12 points et fait 4 passes décisives, dont la dernière pour Royce O’Neale avec 27 secondes à jouer, pour mener un 27-10 dévastateur de Brooklyn qui a laissé le Chase Center muet.

TOPS/FLOPS

✅ Kyrie Irving. Le meneur de Brooklyn a continué sur la lancée de son dernier match face au Jazz, en marquant 38 points à 12/22 aux tirs, dont 12 en dernier quart-temps. Il a également délivré 9 passes décisives et pris 7 rebonds.

✅ Nic Claxton. Malgré son 6/15 aux lancers-francs, le pivot des Nets a été précieux et son entente avec Kyrie Irving lui a permis de marquer 24 points. Il a également gobé 15 rebonds et réalisé 3 contres !

✅ Draymond Green. Encore une fois au four et au moulin, il a échoué aux portes d’un triple-double avec 9 points, 11 rebonds, et 7 passes décisives.

✅ Jonathan Kuminga. Avec les difficultés d’Andrew Wiggins, Jonathan Kuminga a été indispensable cette nuit. Il a fait bosser Kyrie Irving et a ajouté 20 points près du cercle pour punir les « switchs » de la défense de Brooklyn.

✅ ⛔ Stephen Curry. Le double MVP a été discret et efficace pendant trois quart-temps avec 24 points sur seulement 12 tirs, 7 passes, et 6 rebonds. Il n’a été que discret, voir transparent en fin de match, avec 2 points à 0/4 aux tirs.

⛔ Andrew Wiggins. L’ailier de Golden State continue d’être en délicatesse avec son tir depuis son retour de blessure. Cette nuit, il a fini avec seulement 4 points à 2/9 aux tirs. Steve Kerr lui a d’ailleurs préféré Jonathan Kuminga en fin de match.

⛔ Klay Thompson. Le « Splash Brother » termine la rencontre avec 10 points à 4/17 aux tirs et 0/7 à trois points. C’est la première fois depuis le 25 octobre et son expulsion à Phoenix qu’il ne marque aucun 3-points dans un match.

LA SUITE

Golden State (23-24) : réception de Memphis mercredi.

Brooklyn (29-17): déplacement à Philadelphie mercredi.