Le MVP de la nuit | Kyrie le magnifique !

Quand il ne pense qu’au basket et se concentre sur son métier, Kyrie Irving reste l’un des meilleurs joueurs au monde. Les défenses du Jazz et des Warriors peuvent en attester puisqu’il vient de leur planter respectivement 48 et 38 points ! Le tout avec une facilité déconcertante… et sans oublier de faire jouer les autres et de leur faire confiance.

« La chose la plus importante est de ne pas laisser votre confiance s’effriter. C’est facile de rater quelques tirs, puis d’avoir un coup de mou. Nous ne voulons pas de ça, je ne veux pas de ça » a expliqué Irving après la victoire à San Francisco. « Je vous ai dit que je me mettais beaucoup de pression pour être la première option, la deuxième option ou la principale. C’est un message pour tout le monde : première option, deuxième option, troisième option, ça n’a pas d’importance pour moi. Peu importe qui a la balle dans les mains tant qu’il est agressif et que c’est le meilleur tir pour notre équipe. Objectivement, c’est un sport collectif, et il s’agit de gagner des matchs, pas d’identifier une personne pour porter tout le monde chaque soir … C’est juste une attitude collective, une atmosphère collective et en accepter les résultats. »

Beau discours de l’ancien meneur des Cavaliers et des Celtics, capable de jouer les solistes quand il le faut, mais aussi de servir Royce O’Neale pour le 3-points de la victoire. « Kyrie allait jusqu’au cercle, il a marqué des tirs difficiles » témoigne O’Neale. « A ce moment-là, il a pénétré, deux joueurs l’ont pris à deux, et il m’a trouvé. Il a eu confiance en moi, et cette confiance m’a permis de marquer. »

Kyrie Irving montre aussi l’exemple en défense

Cette confiance est essentielle en l’absence de Durant, et Irving semble avoir opté pour la bonne attitude avec ses coéquipiers.

« Les Warriors ont fait de l’excellent travail en restant sur moi, en défendant de manière physique et en me compliquant les choses » reconnaît Irving. « J’ai eu le sentiment que mes coéquipiers auraient beaucoup de belles opportunités, si j’attirais deux ou trois joueurs. Royce était grand ouvert, et j’ai eu le sentiment que c’était le meilleur tir pour nous. Donc je lui ai donné le ballon, je lui ai fait confiance pour qu’il le mette et heureusement c’est rentré. »

Kevin Durant absent, Irving a pris ses responsabilités, et ne s’attendait peut-être pas à ce qu’il fédère autour de lui. Mieux, il montre aussi l’exemple lorsqu’il s’agit de freiner Stephen Curry, et ses quatre fautes témoignent d’une vraie activité défensive.

« On voulait juste qu’ils ne soient pas à l’aise toute la soirée, surtout dans ce 4e quart-temps » poursuit-il. « On voulait leur compliquer les choses, avec des matchups différents et de la fierté en défense. Certains soirs, nous devrons vraiment compter sur notre sang-froid et sur notre pression défensive pour nous mener à la victoire. Ce ne sera pas beau à voir, je le dis depuis le début de la saison… mais si nous sommes résistants et que nous sommes concentrés sur défense, nous nous donnons une chance de gagner à chaque match. »

A l’arrivée, un match plein : 38 points, 9 passes et 7 rebonds à 12 sur 22 aux tirs, dont 5 sur 7 à 3-points.