Une Curry 10 « Curryfornia »

Under Armour et Stephen Curry ont gardé la tête dans les étoiles pour composer plusieurs coloris de la Curry 10. On pense notamment au modèle inspiré par les aurores boréales, auquel vient désormais s’ajouter cette version « Curryfornia », en clin d’œil aux couleurs des couchers de soleil de Californie du Nord.

On retrouve ainsi une tige en bleu foncé, quadrillée en rouge et jaune. Le « X » pour 10, présent sur les lacets et sous la semelle, ressort en jaune, tandis que l’ensemble repose sur une semelle en blanc tacheté et une semelle extérieure UA Flow blanche.

La paire pourrait rapidement investir le marché mondial.

