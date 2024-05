Menés de 25 points à la mi-temps, les Lakers renversent les Blazers après la pause !

Surprenant vainqueurs des Grizzlies avant-hier, les Lakers voulaient enchaîner ce dimanche dans l’Oregon, où les Blazers les attendaient de pied ferme. Une rencontre d’autant plus importante qu’elle mettait aux prises deux équipes au coude-à-coude au classement…

Finalement, ce sont les joueurs de Los Angeles qui sont repartis de Portland avec la victoire, grâce à la superbe performance de la triplette LeBron James (37 points, 11 rebonds) — Thomas Bryant (31 points, 14 rebonds) — Dennis Schröder (24 points, 6 rebonds, 8 passes) !

Un succès que les « Purple & Gold » sont allés chercher avec la manière, remontant notamment un déficit de 25 points en seconde période pour renverser les coéquipiers de Damian Lillard (24 points, 6 rebonds, 10 passes) et Anfernee Simons (31 points), méconnaissables après la pause.

CE QU’IL FAUT RETENIR

— Le réveil tonitruant de Los Angeles. Décidément, cette équipe des Lakers a du coeur et cette victoire renversante pourrait bien être un moment charnière de sa saison. Complètement dépassés dans le deuxième quart-temps, malgré un démarrage canon dans le premier, sous l’impulsion de LeBron James et Thomas Bryant (18-4 après quatre minutes), les hommes de Darvin Ham se sont repris de fort belle manière au retour des vestiaires. Insistant dans la peinture avec le duo James/Bryant, allant chercher des points sur la ligne avec Dennis Schröder et trouvant de l’adresse extérieure avec le duo Schröder/Bryant (ou Troy Brown Jr.)…

— Un « money time » à sens unique. Encore à égalité à cinq minutes de la fin (103-103), les deux équipes se sont détachées pour de bon ensuite. LeBron James à la baguette, les Lakers ont fini cette partie sur un 18-9, profitant des bons décalages de leur « King » pour inscrire des paniers de loin comme de près, avec un Thomas Bryant intenable dans la raquette et un Dennis Schröder inspiré au shoot (ou à la création, pour Troy Brown Jr. par exemple). Maîtres du money time et en contrôle collectivement, les joueurs de Los Angeles ont aussi bénéficié des nombreux ratés des Blazers, et notamment de Damian Lillard…

— Portland s’enfonce dans le doute. Troisième défaite de suite pour les Blazers, qui se sont complètement écroulés après la pause. Ils semblaient pourtant avoir fait le plus dur dans le deuxième quart-temps, gagné 45-13 et où la réussite était au rendez-vous, notamment à 3-pts (9 paniers !). Sauf que, quand les Lakers ont retrouvé ce qui faisait leur force en début de match, les coéquipiers de Damian Lillard n’ont plus répondu, laissant la défense californienne dicter sa loi et laissant Los Angeles dérouler en attaque, en transition ou dans la peinture. Dominés dans l’intensité, les joueurs de Chauncey Billups, 13e à l’Ouest, inquiètent.

TOPS/FLOPS

✅ LeBron James. À 38 ans, le « King » n’en finit plus de régaler et d’impressionner, réussissant un nouveau carton au scoring. Très en jambes et adroit de loin dans le premier quart-temps, pour aider son équipe à signer un départ canon, il s’est quelque peu calmé dans le second, ne parvenant pas à empêcher ses coéquipiers de prendre l’eau. Mais au retour des vestiaires, le quadruple MVP a repris sa marche en avant pour relancer les Lakers en compagnie de Thomas Bryant et Dennis Schröder, avec plusieurs paniers dans la peinture. Puis dans le dernier acte, LeBron s’est chargé de punir la défense de Portland avec ses bons décalages.

✅ Le duo Schröder/Bryant. Pour épauler au mieux LeBron James, les Lakers ont pu compter sur les prestations de Dennis Schröder et surtout Thomas Bryant. Ensemble, ils ont aidé Los Angeles à se réveiller dans ce troisième quart-temps à sens unique (40-20), à coups de lancers-francs ou de paniers dans la peinture. Puis dans le dernier acte, ils ont continué sur leur lancée en sanctionnant les errements défensifs des Blazers, que ce soit à 3-pts ou dans la raquette. Des lieutenants de luxe, productifs et décisifs, dont avaient bien besoin les « Purple & Gold » pour se relancer en seconde période.

✅ Anfernee Simons. Avec Josh Hart, Nassir Little ou Drew Eubanks, le combo guard a été l’un de ceux qui ont le plus brillé côté Blazers aujourd’hui. Meilleur marqueur de son équipe, il a notamment pris feu dans le deuxième quart-temps (17 points), grâce à ses réussites à 3-pts (7/13 à l’arrivée), pour aider Portland à construire son avance de 25 points à la mi-temps. Comme l’ensemble de ses coéquipiers, il s’est éteint après la pause, mais on l’a quand même revu faire de son mieux pour maintenir les siens dans le coup, dans le dernier acte. Sans succès, donc…

⛔ Damian Lillard. Il fait certes ses stats au scoring ou à la passe et va provoquer avec aisance les fautes (11/13 aux lancers), mais le meneur des Blazers gâche aussi pas mal de munitions en attaque (5/17 aux tirs, dont 3/13 à 3-pts…) et, ce, à des moments où Portland n’en avait surtout pas besoin. C’est-à-dire principalement dans le dernier quart-temps, au moment où le vent tournait en faveur des Lakers. Pire : on a parfois l’impression que « Dame » bride certains de ses coéquipiers quand il veut forcer la décision tout seul. Leader de l’équipe, il va devoir rapidement trouver des solutions pour remettre de l’ordre dans « sa » maison…

LA SUITE

Portland (21-25) : back-to-back contre San Antonio, dans la nuit de lundi à mardi (04h00).

Los Angeles (22-25) : derby face aux Clippers, dans la nuit de mardi à mercredi (04h00).

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.