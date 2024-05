Face aux Bucks, Evan Mobley a fait du « Greek Freak »

« Il peut devenir meilleur que moi ». La sortie de Giannis Antetokounmpo au sujet d’Evan Mobley lors d’une précédente confrontation entre Cleveland et Milwaukee cette saison n’était pas passée inaperçue.

Cette nuit, face à une formation de Milwaukee fortement amoindrie (toujours sans son duo Middleton-Antetokounmpo) et au lendemain d’une défaite malvenue contre l’équipe B des Warriors, Evan Mobley a marqué le coup en guidant les siens jusqu’à la victoire dans un match pas si évident que ça.

Plus agressif en l’absence de Donovan Mitchell

Auteur de 38 points, nouveau record en carrière, à 19/27 au tir, 9 rebonds et 3 passes décisives, l’intérieur a montré ce dont il était capable en pilonnant la raquette adverse toute la soirée.

« C’est exactement ce que je veux voir de notre numéro 4 », a confié Darius Garland après la rencontre. « Qu’il soit agressif, qu’il trouve simplement ses marques près du cercle et fasse ce qu’il sait faire de mieux. J’adorerais voir ça tous les soirs ».

En l’absence de Donovan Mitchell, c’est lui qui a été l’homme providentiel en début de quatrième quart-temps, au moment où Cleveland s’est définitivement détaché. Il a ainsi scoré 12 des 15 premiers points de son équipe. Il fallait au moins ça pour répondre aux coups de chaud de la paire Connaughton-Ingles à 3-points. Il a ensuite terminé sa démonstration d’un ultime panier acrobatique devant Brook Lopez après un drive ligne de fond.

« Il a été agressif, il était sûr de lui et on le voyait à sa façon de finir. Il était en mode attaque, il voulait aller au cercle. Il était déterminé à créer pour lui ce soir, et ses coéquipiers l’ont senti et ont continué à lui donner le ballon dans la peinture quand il était ouvert », a déclaré son coach, JB Bickerstaff. « L’enjeu tourne autour de la façon dont tu lis le jeu et la façon dont l’équipe adverse va vouloir te jouer. Et dans la peinture, c’est un joueur de tout premier plan ».

Un potentiel incroyable

JB Bickerstaff avait récemment évoqué les progrès d’Evan Mobley, expliquant qu’il se rapprochait d’un nouvel échelon qui allait le faire entrer dans une toute autre dimension. Même si elle demande encore confirmation, la performance de ce soir est un pas de plus pour devenir un intérieur dominateur, alors même que l’altruisme est sa qualité première.

« Je ne sais pas s’il pourrait tourner à 38 points par match, mais je crois vraiment que c’est ce dont il est capable. Encore une fois, c’est devenu difficile parfois pour les grands d’avoir leur dû, notamment pour ceux qui sont altruistes par nature. Evan est avant tout un super joueur de basket, et il joue comme il faut. Il ne force pas les choses, alors que les gens disent qu’il devrait shooter plus ou scorer davantage. C’est le basketteur dans son sens le plus pur. Si tu envoies des joueurs sur lui et que ses coéquipiers sont ouverts, il passera le ballon, 100 fois sur 100. Il est juste comme ça ».

Evan Mobley Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 CLE 69 34 50.8 25.0 66.3 2.1 6.2 8.3 2.5 2.1 0.8 1.9 1.7 15.0 2022-23 CLE 79 34 55.4 21.6 67.4 2.4 6.6 9.0 2.8 2.8 0.8 1.9 1.5 16.2 2023-24 CLE 50 31 58.0 37.3 71.9 2.2 7.1 9.4 3.2 2.7 0.9 1.8 1.4 15.7 Total 198 33 54.4 26.5 68.1 2.2 6.6 8.8 2.8 2.5 0.8 1.9 1.6 15.6

