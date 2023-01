Dillon Brooks dévoile son secret pour défendre sur LeBron James

Réputé au sein de la ligue pour être un défenseur solide, Dillon Brooks avait la lourde tâche de défendre sur LeBron James lors du déplacement des Grizzlies à la Crypto.com Arena pour y défier les Lakers. Un défi de taille car LeBron James tourne à 34,9 points de moyenne depuis le début de l’année 2023. C’est dire si la machine est difficile à stopper quand elle est en lancée.

C’est dire su Dillon Brooks a réalisé un travail de qualité sur le King puisqu’il a réussi à le limiter à 23 points à 8/21 aux tirs.

« Il ne veut pas aller sur sa gauche » explique Dillon Brooks. « Je l’ai fait aller à gauche tout le match. Résultat, soit il temporisait soit il passait la balle. J’ai joué physique et je l’ai bousculé en permanence, sans le laisser prendre des tirs faciles ».

Bien sûr, c’est beaucoup plus facile à dire qu’à faire. Mais les Grizzlies ont le roster nécessaire pour y arriver avec plusieurs joueurs clés avec de la taille, de la longueur et des capacités défensives au-dessus de la moyenne. C’est l’une des raisons pour laquelle Memphis possède le meilleur « defensive rating » de la ligue avec 109.2 points encaissés sur 100 possessions.

Vendredi soir, LeBron était principalement défendu par Dillon Brooks à l’extérieur mais s’il réussissait à s’en sortir, l’aide arrivait immédiatement avec Desmond Bane, tandis que Jaren Jackson Jr (4 contres !) l’attendait sous le cercle.

Cette semaine, Ja Morant expliquait que ses deux coéquipiers méritaient d’être dans le débat sur le meilleur défenseur de l’année, et le duo « Jaren Brooks » a bien contenu LeBron James. Sauf que ce n’est pas de tout repos puisque Brooks et Jackson ont tout de même combiné 11 fautes, et finalement, les Lakers ont eu le dernier mot grâce à une action héroïque de Dennis Schröder (122-121).