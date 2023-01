Quand John Wall voulait quitter Kentucky… après son premier entrainement

Depuis son arrivée sur le banc de Kentucky, à l’aube de la saison 2009/10, John Calipari a produit 32 « one-and-done », ces joueurs qui ont rejoint la NBA après seulement une saison sur le circuit NCAA. Son tout premier, à Lexington ? John Wall, premier choix de la Draft 2010 après une belle saison « freshman » sous la tunique des Wildcats (16.6 points, 4.3 rebonds et 6.5 passes).

L’ancien meneur All-Star des Wizards, aujourd’hui « role player » du côté des Clippers, a en fait incarné le « blueprint » de ce qu’est depuis maintenant 13 ans l’héritage de « Coach Cal » à Kentucky : le recrutement, chaque année, des tout meilleurs lycéens du pays, pour en faire des joueurs NBA après une seule saison sur le campus.

Mais avant de devenir le premier « one-and-done » du clivant technicien des Wildcats, John Wall en a bavé. Il a même songé, après le premier entrainement estival de l’équipe en 2009, à quitter le programme. La faute à des exercices trop intenses, pour celui qui à l’époque n’avait que 18 ans.

Un « welcome to college moment », pour reprendre ses termes, qu’il détaillait dans le dernier épisode de « Run Your Race », l’émission de Theo Pinson.

« Coach [Calipari] me disait de faire tout un tas de trucs, mais j’étais un peu arrogant, je n’en faisais qu’à ma tête, je lui disais qu’il n’avait pas d’autre choix que de me faire jouer, dans tous les cas. Il m’avait répondu : ‘Je me fous complètement de qui tu es, si je décide de ne pas te faire jouer à tel ou tel match, tu ne joueras pas’. Bref, il y avait un entraiment, à 6h du matin, on devait être sur la ligne, prêt à faire 20 suicides en 20 minutes. Pas à 5h59, pas à 06h01, à 6h pétante. Les arrières avaient 28 secondes pour compléter un suicide, puis 32 secondes pour souffler. Et ça 20 fois de suite, le chrono ne s’arrêtait jamais ! Les intérieurs avaient eux un peu plus de 30 secondes. Les dix premiers étaient des suicides classiques. Les deux derniers, c’était extrême : de la ligne de fond à l’autre ligne de fond, puis de la ligne des lancers à l’autre ligne des lancers, etc. À la fin, j’avais l’impression que mes pieds allaient se désolidariser de mon corps… Je suis rentré dans ma chambre, j’ai appelé ma mère pour lui demander si je pouvais partir tout de suite. Je lui disais que ce n’est pas comme ça que j’avais imaginé ma saison universitaire ! »

Puis John Wall de livrer une autre anecdote croustillante, cette fois sur DeMarcus Cousins, son coéquipier cette saison-là, avant de devenir lui aussi un « lottery pick » (5e position à Sacramento).

« À un autre entrainement, Boogie [surnom de DeMarcus Cousins, ndlr] était en train de courir, et il se plaignait d’avoir mal aux pieds. Cal’ lui avait répondu : ‘Finis ce putain d’exercice !’. Donc DeMarcus a enlevé ses chaussures, et s’est assis sur le côté. Cal’ nous a alors dit : ‘Dommage pour vous, s’il avait fini son exercice, je vous aurais donné votre journée demain.’ Ce n’était pas vrai évidemment, mais il nous provoquait » se souvient John Wall. « Et le pire, c’est qu’on a été puni ! Le lendemain, on avait dû courir 20 suicides de plus ! Pendant que Boogie était tranquillement assis, à nous regarder. On voulait le défoncer ! »