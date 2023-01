La lente renaissance de Victor Oladipo

Si Miami a été humilié sur le parquet de Dallas vendredi soir, un joueur n’a pas grand-chose à se reprocher : Victor Oladipo. L’ancien meneur des Pacers a été le seul à surnager face à une équipe de Dallas injouable. Il inscrit 20 points en sortie de banc à 9/12 au tir dont 2/3 à 3-points. Une performance tout sauf anodine puisque Oladipo évolue à un niveau élevé depuis quelques semaines maintenant, avec une moyenne à 15,5 points sur les 11 derniers matchs.

« Je fais beaucoup de choses » explique Oladipo à propos des secrets de son retour au premier plan. « J’investis beaucoup sur mon physique et je me dois de le faire. Évidemment, j’ai vécu beaucoup de choses physiquement et mon parcours a pris une route différente. Mais si je veux revenir là où j’en étais ou même mieux, je dois investir en moi et dans mon physique . C’est donc ce que j’ai fait ».

Il y a quatre ans, Victor Oladipo, alors arrière des Pacers, avait été élu Most Improved Player et il honorait sa deuxième participation consécutive au All-Star Game. Malheureusement, sa progression a été stoppée nette par par une grave blessure au genou, puis de multiples rechutes. Vu à son avantage lors des derniers playoffs, Oladipo a trouvé son équilibre comme 6e homme, et ça lui réussit.

« C’est vraiment encourageant » constate Erik Spoelstra, à propos de la forme récente d’Oladipo. « C’est un facteur X majeur pour notre équipe. C’est ce que nous avions espéré, c’est ce que nous avions prévu. … Il a eu la stabilité mentale et émotionnelle pour laisser les choses se faire au bon rythme et de manière naturelle ».

Un impact défensif avant tout

Si la productivité offensive de Victor Oladipo a récemment augmenté, son principal atout reste la défense. Après avoir manqué les 24 premiers matchs de la saison, il a déjà réalisé 33 interceptions lors de ses 19 premières apparitions, ce qui le place au deuxième rang de l’équipe juste derrière un certain Jimmy Butler.

« De toute évidence, son impact défensif est tout simplement irréel en ce moment » a souligné Bam Adebayo. « Il fait partie de ces gars sur qui compter quand il faut faire le sale boulot. Sur le plan offensif, il retrouve son rythme. En le regardant, parfois ça me rappelle quand il était le Victor version All-Star. C’est une star dans son rôle dans notre équipe ».

La bonne nouvelle, c’est que le temps de jeu d’Oladipo ne cesse d’augmenter. Pour preuve, il n’a jamais joué moins de 25 minutes dans les dix matches disputés en 2023.

« Un peu, je ne vais pas mentir » concède Oladipo lorsqu’on lui demande s’il est surpris de se sentir aussi bien. « Mais en prenant du recul, on voit tout le travail effectué et tout l’investissement physique. Donc ce n’est pas une surprise que je me sente toujours bien, et je vais continuer à me sentir mieux au fur et à mesure que l’année avance ».

Aujourd’hui, Victor Oladipo semble enfin en bonne santé tout en apportant une étincelle en sortie de banc pour Miami. Une bonne nouvelle pour lui mais aussi pour ses coéquipiers, même si le Heat a beaucoup de mal à retrouver de la constance.