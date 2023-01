Keegan Murray se replace dans la course au trophée de rookie de l’année

Son action était mal embarquée puisqu’il a semblé se laisser entraîner par son dribble. Mais une fois arrivé sous le cercle, il a décollé pour dunker à deux mains sur deux adversaires. Cette action symbolise l’agressivité affichée par Keegan Murray, tant réclamée par les Kings à son égard, au cœur de la plus belle soirée dans sa jeune carrière face au Thunder.

« Keegan a été énorme. Il nous a franchement tiré d’affaire offensivement. Ce n’était pas une super soirée pour notre attaque. On avait l’impression que rien ne pouvait vraiment tomber. Et c’était en grande partie dû à leur défense et à leurs changements de joueurs, et Keegan était le seul à rentrer des tirs. […] Il nous a vraiment sauvés dans le quatrième quart-temps, il a été énorme pour nous », répète Kevin Huerter.

Ce dernier fait allusion à la belle série de trois paniers primés consécutifs au milieu de la dernière période, pour permettre aux Kings de garder leurs distances. Cette série venait conclure une nouvelle belle sortie derrière l’arc, comme c’est le cas depuis le début de la saison (41,5%). En compilant cette adresse avec quelques signes d’agressivité vers le cercle et de la propreté à mi-distance, cela donne une grosse performance.

Ne pas que shooter de loin

« Je crois que tous les tirs que j’ai pris étaient ceux pour lesquels je suis bon. Je n’ai pas essayé de précipiter quoi que ce soit, donc j’ai essayé de laisser tout venir à moi du mieux que je pouvais, et cela s’est manifesté par une bonne sélection des tirs », analyse-t-il simplement en évoquant par ailleurs les exigences de son coach, Mike Brown, qui le tirent vers le haut.

« Je suis heureux qu’il commence à montrer un peu ce qu’il peut faire, parce que c’était une performance sympa à regarder ce soir », formule le technicien des Kings qui apprécie sa confiance : « Après le match, je lui ai tapé cinq ou six fois dans la main en lui disant : ‘Fais ton truc, Keegan Murray !’. »

Avec au final, une ligne de stats royale : 29 points (10/12 aux tirs) et 14 rebonds, deux records en carrière. « On a beaucoup insisté sur la finition près du cercle parce qu’il est vraiment capable de finir là-haut. Auparavant, il y a eu trop de fois où il a trop respecté nos adversaires en essayant d’envoyer un ‘hook’ à reculons. Si tu es proche du cercle, tu dunkes ! », pose le coach.

Deux erreurs et le banc

Ce genre de performance fait dire à Mike Brown que le nom du rookie doit être mentionné dans la course au trophée de meilleur débutant. « Regardez ce jeune à Orlando, c’est vraiment un bon joueur, il va devenir un super joueur dans cette ligue. (Mais) il peut faire six erreurs de suite, il sera toujours sur le parquet. Et ce n’est pas tout puisqu’ils vont même continuer à jouer sur lui. Même chose avec le jeune à Houston », développe Mike Brown en ne citant pas Paolo Banchero et Jabari Smith Jr.

Le premier cité occupe la première place au classement des rookies les plus productifs en attaque – près de 21 points – là où Murray, comme Smith, tourne à 12 points de moyenne, avec la meilleure adresse du Top 5 et en perdant le moins de ballons. Et surtout, il joue pour une équipe qui gagne.

« Évidemment, le gosse d’OKC (Chet Holmgren) est blessé, le gamin à Detroit (Jaden Ivey), celui d’Indiana sort du banc (Bennedict Mathurin). C’est différent, en particulier quand tu ne gagnes pas énormément. S’il fait une erreur, je vais lui faire comprendre. S’il fait deux erreurs, il va probablement retourner sur le banc. Donc il doit évoluer à un niveau, dès aujourd’hui, que les autres n’ont pas atteindre à cause de leur situation et le niveau de pression que je lui mets », continue Brown selon qui le parcours du 4e choix de la dernière draft « est différent de celui des autres gars draftés, et il réagit de la bonne manière ».

Autant d’arguments qui, comme l’espère Mike Brown, pourront peser dans la course à ce trophée qui semble, à l’heure actuelle, promis à Paolo Banchero.