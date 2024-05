Darvin Ham aurait aimé regarder la victoire sur les Grizzlies comme spectateur

Défaite de quatre points en double prolongation face aux Mavs, revers d’un point face 76ers, de cinq face aux Kings… Depuis dix jours, les Lakers enchaînent les défaites sur des écarts minimes. Les Californiens étaient bien partis pour en faire autant cette nuit face aux Grizzlies. Mais Dennis Schröder en a décidé autrement.

À dix secondes de la fin, il a piqué un ballon décisif dans les mains de Desmond Bane avant de finir en contre-attaque avec la faute. Son geste donnait ainsi deux points d’avance à son équipe. « On voulait faire prise à deux d’abord avant de faire faute. J’ai vu Bane attraper le ballon, il était dos à moi et j’ai fait ce geste. J’ai fait l’interception, poussé le ballon, obtenu la faute et fini l’action », décrit simplement le meneur, auteur de 19 points.

Cette interception est venue conclure le beau retour des Californiens, menés d’une dizaine de points pendant la majorité du troisième quart-temps. Avec encore trois possessions de retard à l’entame de la dernière période, Russell Westbrook (29 points, son record cette saison) a sonné la révolte.

LeBron James maladroit dans le jeu, ce sont le meneur remplaçant et quelques soldats qui ont fait la différence dans les douze dernières minutes remportées avec 41 points inscrits (41-32). « C’était l’une de ces grandes, grandes soirées et un sacré match. J’aurais aimé pouvoir le regarder en tant que fan et ne pas transpirer, vous voyez ce que je veux dire ? », pose Darvin Ham.

Pourtant dominés au rebond

On voit parfaitement ce que ce dernier veut dire. Face à la deuxième meilleure équipe de l’Ouest et équipe la plus en forme de la ligue avec 11 victoires de suite, sa formation a répondu présent. Et ceci, malgré un déficit de taille assez flagrant. Steven Adams (17 rebonds) et les siens ont ainsi survolé la partie en termes de rebonds captés : 63 rebonds, dont 24 offensifs, contre 47 aux Lakers ! Avec 39 points des Grizzlies après rebond offensif, les Lakers n’avaient jamais encaissé autant dans ce contexte cette saison.

« Ils ont neuf gars à plus de 2m03, 2m06 (alors que) je crois qu’on en joue avec trois ou quatre (de cette taille) en ce moment. On passe beaucoup de temps à nous concentrer sur Ja Morant. Deux gars se jettent sur lui et le contestent, et il y a le gars le plus costaud de la NBA, Steven Adams, à la lutte avec des arrières : vous allez probablement perdre cette bataille 100 fois sur 100 », chiffre LeBron James.

Ce qui n’a pas empêché les « petits » Lakers de repartir gagnants. « Obtenir ce genre de victoire fait évoluer notre dynamique. Les gars étaient un peu abattus après le match à Sacramento. Mais on est revenu dessus, on s’est regardé durant la session vidéo et on a évoqué les domaines dans lesquels on devait s’améliorer. Il était impossible de gagner ce match sans le combat qu’on a livré. Les gars se sont battus comme des fous jusqu’au bout », félicite encore Ham.