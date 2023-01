Retour gagnant pour Cam Johnson

Après avoir manqué 37 matchs pour se remettre d’une déchirure du ménisque droit, Cameron Johnson a fait son retour face aux Nets. L’ailier n’a pas débuté, rentrant en jeu au milieu du premier quart-temps. Une minute et 41 secondes plus tard, il a marqué sur son tout premier tir tenté, un panier à 3-points bien évidemment.

« Je pense simplement qu’il a apporté une atmosphère dans la salle que nous n’avions pas ressentie depuis longtemps » a ainsi relevé son coach, Monty Williams. « Quand il est entré en jeu, on pouvait sentir les fans se dire : ‘C’est notre homme’ … Voir vos fans envelopper émotionnellement leurs bras autour d’un gars qui a grandi dans cette ville après l’avoir vu se battre contre une blessure difficile puis le voir entrer en jeu et sentir cet amour de la communauté, de nos fans, c’était génial ».

Pour son retour de blessure, Cam Johnson a plutôt réussi un bon match. Il était assez actif, ne se déplaçait pas trop mal, sans montrer aucun signe de gêne au niveau de son genou.

Sa présence sur le terrain a été un atout pour Phoenix des deux côtés du terrain. Il a su retrouver rapidement son rythme de jeu avec 13 points en première mi-temps. Il a également été précieux dans le 4e quart-temps, en réussissant ses quatre lancers-francs mais surtout en réalisant une interception et un contre sur Kyrie Irving dans les trois dernières minutes, alors que Brooklyn était tout proche de réussir le hold-up…

« Je me sens vraiment bien. Comme je l’ai dit à tout le monde, je me sens normal » a assuré Cam Johnson après le match. « Probablement même mieux que normal maintenant. Je ne pense pas à mon genou, je me sens bien ».

En 22 minutes jouées au total, son retour aura été précieux pour les Suns qui se sont imposés 117-112. Il a conclu sa soirée avec 19 points, 6 rebonds, 2 passes décisives, 2 contres et 1 interception.

Alors que ses minutes augmenteront progressivement, on devrait bientôt le revoir dans le cinq de départ de Monty Williams. Un rayon de soleil pour Phoenix durant cette période difficile, en espérant bientôt enregistrer les retours de Devin Booker, Chris Paul ou encore de Cameron Payne.