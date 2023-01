Kyrie Irving et les Nets se réveillent trop tard à Phoenix

C’est Brooklyn qui démarre le mieux le match mais Phoenix ne tarde pas à reprendre la main. Il suffit à la troupe de Monty Williams, toujours privée de Chris Paul et Devin Booker, de forcer la défense des Nets à faire ses rotations pour se retrouver avec des duels avantageux sous le cercle pour Deandre Ayton, qui en profite bien.

L’écart commence à grimper et atteint +24 (81-57) dans le troisième quart-temps. Il faut dire que Ben Simmons s’était fait expulser juste après le retour des vestiaires. Alors que le match était déjà compliqué pour lui, il venait de se faire siffler sa cinquème faute (en 18 minutes) sur un écran mal posé, et il a enchaîné par deux techniques qui l’ont envoyé directement aux vestiaires. Un coup de colère qui n’a pas aidé des Nets déjà privés de Kevin Durant…

On pensait alors que la messe était dite, mais Kyrie Irving va mettre un premier coup d’accélérateur, bien aidé par Joe Harris et Seth Curry, pour revenir à 12 points (81-69). Dans la foulée, les Suns vont toutefois réagir par leur Lee double (Saben et Damion) et l’écart est remonté à +20 (84-64) à la fin du troisième quart-temps.

Le problème, c’est que cette équipe de Phoenix manque clairement de certitudes, surtout sans ses deux leaders, et le réveil explosif de Kyrie Irving (21 points dans le dernier quart-temps !) va donner d’énormes sueurs froides aux fans de l’Arizona. Les Nets vont carrément revenir à une possession dans les dernières secondes, mais une faute intelligente sur Nic Claxton, qui ratera son premier lancer-franc et n’arrivera pas à toucher le cercle sur le second pour jouer le rebond offensif, va finalement permettre à Phoenix d’éviter le pire (117-112) et de se relancer.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le retour de Cam Johnson. L’ailier était bien de retour pour Phoenix. En sortie de banc, il a apporté du peps offensif bienvenu avec 19 points en 22 minutes. Même s’il n’a pas réglé tous les problèmes à lui seul.

– Deux quart-temps ratés de Brooklyn. Avec un Kyrie Irving au ralenti, un Ben Simmons expulsé et un problème au rebond toujours aussi gênant, les Nets ont pris l’eau dans les deuxième et troisième quart-temps. De quoi prendre trop de retard, même face à une équipe de Phoenix en plein doute, et qui a encore frôlé la catastrophe.

– Le réveil trop tardif de Kyrie Irving. 3/16 au tir et -17 au +/- lors des trois premiers quart-temps. En l’absence de Kevin Durant, le meneur de Brooklyn passait complètement à côté de son match, avant de se réveiller dans le dernier quart-temps (21 points à 8/11 et +15 au +/-) pour tenter un hold-up finalement impossible.

LE NOUVEAU PROPRIETAIRE AU BORD DU TERRAIN

Même si la vente n’est pas encore finalisée, les Suns ont vu leur nouveau propriétaire, Mat Ishbia, au bord du terrain. L’homme d’affaires, qui a racheté le club (ainsi que le Mercury) pour 4 milliards de dollars, a eu droit à du suspense pour son premier match au bord du terrain en tant que patron du club. Et aussi quelques frayeurs…

TOPS/FLOPS

✅ Damion et Saben Lee. En l’absence de Chris Paul et Devin Booker, Monty Williams s’est appuyé sur l’étonnant duo de Lee pour faire tourner son attaque. Et les deux hommes ont répondu présent, même si le dernier quart-temps a illustré à quel point ils n’étaient pas habitués à jouer ce rôle…

✅ Le duel Deandre Ayton – Nic Claxton. Le premier (24 points, 14 rebonds) a imposé sa puissance et sa technique près du cercle quand le second (20 points, 11 rebonds, 3 contres) a plutôt affiché sa mobilité. On oubliera son 3-points qui finit en airball dans le « money-time » ou ses derniers lancers-francs manqués.

✅ Mikal Bridges. Dans une attaque exsangue, il a cherché et trouvé ses spots pour finir meilleur marqueur (28 points) de son équipe, mais aussi meilleur passeur (9 passes).

✅⛔️ Kyrie Irving Comme expliqué, ses trois premiers quart-temps furent aussi affreux que son dernier quart-temps fut fabuleux. Même s’il était épuisé sur la fin, laissant des tirs qui auraient dû lui revenir.

⛔️ Ben Simmons. De la frustration, des fautes et une expulsion. Une soirée complètement ratée.

LA SUITE

Phoenix (22-24) : les Suns vont tenter d’enchaîner face aux Pacers, samedi soir (03h00)

Brooklyn (27-17) : back-to-back compliqué à Salt Lake City (03h00)