En l’absence de Kevin Durant, les Nets ont besoin d’un Ben Simmons bien plus productif

Kyrie Irving a beau répéter que la situation n’a rien à voir avec celle de la saison dernière, le constat est là : les Nets ne semblent pas capables de gagner sans Kevin Durant sur le terrain.

Alors qu’ils restaient sur 18 victoires en 20 matchs, et qu’ils n’étaient pas loin de prendre la tête de la conférence Est, et même de la NBA il y a dix jours (27 victoires – 13 défaites), les troupes de Jacque Vaughn viennent d’enchaîner quatre revers sans Kevin Durant, pour replonger à la 4e place de la conférence (27 victoires – 17 défaites).

Cette nuit, à Phoenix, Brooklyn a manqué un incroyable hold-up, avec un Kyrie Irving aux deux visages. L’autre All-Star, Ben Simmons, n’a lui eu le temps de n’en montrer qu’un seul. Alors qu’il prenait sa cinquième faute dans le troisième quart-temps, après seulement 18 minutes sur le parquet, l’Australien a dégoupillé, s’en prenant à l’arbitre Eric Lewis pour récolter deux fautes techniques qui l’ont obligé à rejoindre les vestiaires avant tout le monde.

« Nous avons besoin qu’il soit productif, et ça demande qu’il limite les fautes », ne pouvait que constater Jacque Vaughn. « Ça demande qu’il nous aide au rebond. Ça demande qu’il joue avec calme et sang-froid. Qu’il accélère le tempo. Malheureusement, lorsque vous êtes un très bon joueur de basket, la liste de vos qualités est longue et vos responsabilités le sont également. Et j’espère que nous continuerons à lui demander ces choses et à le défier, ainsi que ce groupe, pour qu’il soit capable de répondre à ces longues listes de demandes. »

Lui donner confiance… tout en continuant de le pousser

Avec ses 7 points, 6 passes et 4 rebonds sur le match, à 3/4 au tir et 1/3 aux lancers-francs, Ben Simmons était pourtant quasiment au niveau de ses moyennes sur la saison : 7.5 points, 6.3 passes et 6.8 rebonds en 27 minutes, à 57% de réussite au tir et 44% sur la ligne de réparation.

« Je ne veux rien dire parce que j’essaie pas de recevoir d’amende », a simplement commenté l’intéressé sur son expulsion, avant de râler sur les coups de sifflet sur les écrans qu’il a posés, ce qui lui a valu sa cinquième faute. « Si vous sifflez comme ça, il faut être cohérent. Ça a été comme ça toute l’année. Si vous sifflez parce que j’ai bougé (sur l’écran), alors vous devez le siffler de l’autre côté. Pareil avec le fait d’agripper l’adversaire. »

Les Nets marchent toujours un peu sur des œufs avec Ben Simmons, en essayant de l’aider au maximum à retrouver son meilleur niveau… sans pour autant oublier de lui rappeler que l’équipe a besoin de lui.

« Nous essayons toujours de lui donner une tonne de confiance », a expliqué Kyrie Irving. « Tout en sachant qu’il est assez mature pour se gérer lui-même. C’est un joueur de basket très talentueux, avec tous les superlatifs qui vont avec, mais nous avons besoin de lui sur le terrain et je pense qu’il le comprend, surtout pendant cette période (sans Kevin Durant) où nous allons avoir besoin de lui à chaque match. J’ai été expulsé une seule fois dans ma carrière. Les esprits s’échauffent, vous n’êtes pas d’accord avec les arbitres, mais la vue d’ensemble est la chose la plus importante, et dans cette équipe, Ben s’en rend compte. Mais ce soir, ses émotions ont pris le dessus. »