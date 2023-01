Le MVP de la nuit | Jayson Tatum, l’hyperactif

Peut-on être MVP avec un 9 sur 27 aux tirs et 7 ballons perdus ? La réponse est « oui » ! Malgré cette grosse maladresse, Jayson Tatum signe la meilleure évaluation de la soirée (37), et c’est parce qu’il compense par une énorme activité dans la victoire arrachée face aux Warriors. Au point même de décrocher un record en carrière au rebond (19 prises) pour aller avec ses 34 points, 6 passes et 3 interceptions. Le tout avec un 12 sur 12 aux lancers-francs, qui a son importance dans un match aussi serré.

Au final, une prestation à l’image de son équipe : laborieuse mais victorieuse. Une 8e victoire de suite qui fait du bien car il faut aussi apprendre à gagner les matches ratés.

« On va avoir besoin de matches comme ça » confirme Jayson Tatum. « Il va y avoir plein de matches comme ça, où l’on sera maladroit, peut-être même à l’extérieur, sous les 40% aux tirs, à 73% aux lancers-francs, avec 17 balles perdues, mais où il faudra trouver un moyen de gagner. Je trouve que ça donne simplement une idée de la profondeur de l’équipe, car c’était une prestation sous la moyenne pour nous, mais on a trouvé un moyen de gagner. C’est tout ce qui compte au final : est-ce qu’on a gagné ou perdu ? »

Auteur d’un gros 3-points dans la prolongation, Jayson Tatum a profité de l’option « small ball » de Steve Kerr pour dominer sous les panneaux. Son trio avec Al Horford et Robert Williams III capte 40 rebonds, dont 12 offensifs ! Au-delà de la taille, il y avait davantage d’agressivité chez les Celtics pour récupérer les shoots manqués.

Une nouvelle manière d’aborder cette revanche

Pour Jayson Tatum, il y avait aussi une nouvelle manière d’aborder ce match. Il y a un mois, les Celtics avaient déjoué sur le parquet des Warriors, et lui le premier, obnubilés par la volonté de prendre une revanche. Cette fois, l’état d’esprit était différent selon lui.

« La première fois que nous avons joué contre eux, à San Francisco, j’ai eu l’impression qu’on était dans cet état d’esprit : une revanche des Finals, un match sur ABC, c’était la première fois qu’on les rejouait depuis notre défaite… Tout le monde voulait tellement gagner » se souvient Jayson Tatum. « C’était la première fois de la saison que nous jouions sans personnalité, que nous étions tendus. Et nous en avons parlé aujourd’hui… »

Ce que les Celtics se sont dit, c’était que cette rencontre, même victorieuse, n’allait pas les faire revenir en arrière. La saison 2021/22 et la défaite en finale sont à oublier.

« Nous avons perdu le titre, mais aucune victoire ne peut inverser les choses. On ne peut pas revenir en arrière et changer ça. Nous n’avons donc pas considéré ce match comme une revanche des Finals. C’était juste un match contre une grande équipe avec de grands joueurs et évidemment un grand coach. Mais ce n’était qu’un match. Que l’on gagne ou qu’on perde, nous n’aurions pas fait la fête ou accroché une bannière ou quoi que ce soit. Ce n’était qu’un un match, et il avait la même valeur que les autres. Nous avons retenu la leçon du premier match en décembre, et nous sommes arrivés un peu plus détendus aujourd’hui que la première fois. »