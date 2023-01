D’Angelo Russell fait des misères aux Raptors !

Pourtant privés de leur « Twin Towers », les Wolves signent une 7e victoire en dix matches, et celle-ci est l’une des plus belles de leur saison puisqu’elle est obtenue en back-to-back, après avoir effacé un déficit de 14 points dans le dernier quart-temps. Face à des Raptors toujours aussi inconstants, c’est D’Angelo Russell qui est le héros de la soirée avec 16 de ses 25 points inscrits dans le 4e quart-temps.

À la rue en première mi-temps, au point de compter jusqu’à 18 points de retard, les Wolves ont d’abord égalisé grâce à Anthony Edwards, puis c’est le précieux Kyle Anderson qui leur a donné l’avantage à 90 secondes de la fin. Impérial dans le dernier quart-temps, Scottie Barnes s’en va au dunk pour égaliser. Il reste alors une minute à jouer. Russell perd un ballon, mais OG Anunoby manque son 3-points derrière.

Nouvelle chance pour D’Angelo Russell qui provoque la faute de Fred VanVleet loin du cercle. Il met ses lancers pour reprendre les commandes (128-126).

Les Raptors ont neuf secondes pour égaliser, et c’est OG Anunoby, encore lui, qui loupe son 3-points dans le corner. La bataille au rebond se termine dans la confusion, et les Wolves réalisent le hold-up de la soirée.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– La défense des Wolves. Les Raptors n’inscrivent que deux points dans les six dernières minutes, et sept points dans les dix dernières minutes ! Pourtant privée de Rudy Gobert, la troupe de Chris Finch a gagné ce match en défense, et en retiendra la défense sur le ballon d’Anthony Edwards, remarquable sur Pascal Siakam, mais aussi la couverture en deuxième rideau de Jaden McDaniels.

– Une raquette désertée. Rudy Gobert absent, les Raptors ont insisté dans la raquette avec Fred VanVleet dans le rôle de la « perceuse ». Ils inscrivent 62 points dans la raquette, et leur première mi-temps est à sens unique : 74 points inscrits à 59% aux tirs.

TOPS/FLOPS

✅D’Angelo Russell. Il a souvent le sang glacé dans les grands moments, et il signe un 4e quart-temps parfait aux tirs avec du sang-froid sur les deux lancers de la victoire.

✅Kyle Anderson. Il est de plus en plus à l’aise dans le jeu, et plus qu’un « glue guy », c’est un facilitateur. Dès qu’il a la balle en main, tout devient plus simple et plus fluide dans le jeu des Wolves. Un match plein : 20 points, 10 rebonds, 6 passes à 8 sur 9 aux tirs.

✅Jaden McDaniels. C’est le pendant défensif de Kyle Anderson, et il mérite désormais l’étiquette de « 3&D ». Il s’occupe de tout, et son contre énorme sur Scottie Barnes dans le « money time » est décisif. En prime, il fait très mal de loin : 4 sur 7 à 3-points.

✅Scottie Barnes. Il aurait pu être le héros de la soirée avec 12 de ses 29 points inscrits dans le dernier quart-temps. Le seul à tenter de répondre au comeback des Wolves.

✅Fred VanVleet. Pendant 40 minutes, il a dominé les débats par sa justesse et son agressivité.

⛔Pascal Siakam. Un match moyen pour le leader des Raptors, avec quelques tirs forcés dans la dernière ligne droite.

LA SUITE

Minnesota (23-24) : réception des Rockets samedi.

Toronto (20-26) : réception des Celtics samedi.