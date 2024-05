Pour LeBron James, les Lakers n’ont « aucune marge d’erreur »

Un match de basket se joue très souvent sur des détails, et en l’occurrence ce sont quelques erreurs qui ont encore coûté très cher aux Lakers cette nuit face à Sacramento. Alors que les deux équipes étaient à égalité à 70 secondes de la fin (108-108), les troupes de Darvin Ham ont encore flanché. Un mal qui devient récurrent alors que les trois dernières défaites des « Purple & Gold » ont été concédées sur de petits écarts.

Il y a notamment eu la faute malheureuse de Russell Westbrook qui a occasionné le 2+1 d’Harrison Barnes, puis une « clear path foul » (faute antisportive sur une contre-attaque) du rookie Max Christie qui a achevé les espoirs des locaux à cinq secondes de la fin, pour un revers 116-111 à l’arrivée.

« Max a fait ce qu’il pensait être la bonne chose. Il n’avait encore jamais été dans cette situation. Il a vu le pivot partir en contre, le ballon était hors des mains de leur meilleur joueur. Il a pensé à faire faute. Il a aussi vu qu’Harrison Barnes était sur la droite, devant lui. Ça fait partie du jeu. Le meilleure enseignement dans la vie, c’est l’expérience, et il l’a expérimenté ce soir et ça l’aidera à l’avenir », résume LeBron James.

Encore à la recherche des meilleurs ajustements

Le King a également rappelé que son équipe n’avait « aucune marge d’erreur » dans sa configuration actuelle, à savoir sans Anthony Davis, toujours blessé au pied et pas attendu avant encore quelques semaines. Sans oublier que Lonnie Walker IV (genou) et Austin Reaves (adducteurs) manquent également à l’appel.

« On est limités en rotations. En attendant certains de nos joueurs majeurs, on doit continuer à jouer comme on le fait depuis quelques matches, tout en essayant de commettre le moins d’erreurs possibles », a-t-il poursuivi.

D’un côté, c’est encourageant car les Lakers tiennent tête à des équipes du haut de tableau. De l’autre, c’est évidemment frustrant avec une nouvelle défaite qui fait mal au moral et s’est encore jouée sur des détails.

Si LeBron James a évolué à un niveau exceptionnel ces derniers temps, il a aussi besoin de soutien dans le « money-time » lorsqu’il commence à fatiguer et que son tir l’abandonne. Une tâche qui incombe à Darvin Ham, qui continue de se creuser les méninges alors que les « workouts » avec différents pivots n’ont pour l’instant rien donné.

« Je suis toujours convaincu qu’à un moment donné, on va réussir à percer. Pour moi, on lutte à un niveau très élevé. On essaie de combiner avec certains gars en raison des blessures. C’est difficile de trouver avec quel groupe de joueurs on veut finir le match. Mais les gars font leur part du travail », a souligné le coach californien.