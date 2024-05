De retour de blessure, Bradley Beal espère pouvoir enfin enchaîner les matchs

À part pour un retour des Knicks en début de dernier quart, Bradley Beal aura vécu un retour au jeu plutôt clément. Avec la victoire au Madison Square Garden (116-105), plus 18 points, 4 rebonds et 4 passes en 29 minutes, le All Star pouvait être satisfait de sa reprise après cinq matchs manqués à cause de ses ischio-jambiers douloureux.

« C’était super. C’était bon de simplement pouvoir rejouer et d’être sur le terrain avec les gars », savoure-t-il pour ESPN. « J’ai bien joué pendant mes minutes, j’ai joué dur et j’ai simplement essayé d’aider l’équipe à gagner. C’était simplement bon d’être de retour. »

À 29 ans, Bradley Beal est censé être en plein dans son « prime », à savoir ses meilleures années basket, quand le physique et le technique sont tous deux au plus haut niveau. Malheureusement, cette saison, le scoreur de la capitale connaît pas mal de déboires physiques, mais il reste optimiste.

« Je fais attention car les ischio-jambiers sont des muscles complexes »

« Je laisse ça au staff. Ils m’ont dit de toutes façons que je n’avais pas mon mot à dire dans cette histoire. C’est plus ou moins à eux de décider. Mais j’ai confiance que le plus dur est derrière moi. Cela dit, je fais attention car les ischio-jambiers sont des muscles complexes. Beaucoup de gars se re-blessent et on peut aussi se blesser l’autre côté. Je m’assure donc de bien suivre ma routine et de me préparer au mieux. »

Pas vernis cette année, les Wizards n’ont effectivement pu présenter leur meilleur cinq majeur qu’à 14 reprises, sur 46 matchs. Le trident majeur de D.C. (Beal, Porzingis et Kuzma) n’a pu être aligné que pour 21 rencontres

Actuellement à la douzième place dans la conférence Est, avec seulement 19 victoires pour 26 défaites, les Wizards espèrent enfin pouvoir lancer leur saison, eux qui soufflent le chaud et le froid selon les aléas de leur effectif à géométrie variable. Le mot clé d’ici le All-Star Break est clair : la santé !

« On a clairement beaucoup de retard à rattraper, beaucoup de matchs à rattraper, mais c’est bon de pouvoir compter sur tout le monde. On ne peut pas se cacher derrière des excuses mais les blessures ont été notre tendon d’Achille toute la saison. Maintenant que je suis de retour, on a tous nos gars de retour, on doit être une meilleure équipe évidemment. Reste à voir maintenant à quel niveau on peut jouer au complet. »

Bradley Beal Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 WAS 56 31 41.0 38.6 78.6 0.8 3.0 3.8 2.5 2.0 0.9 1.6 0.5 13.9 2013-14 WAS 73 35 41.9 40.2 78.8 0.7 3.0 3.7 3.3 2.1 1.0 1.8 0.3 17.1 2014-15 WAS 63 34 42.7 40.9 78.3 0.9 2.9 3.8 3.1 2.2 1.2 2.0 0.3 15.3 2015-16 WAS 55 31 44.9 38.7 76.7 0.8 2.7 3.4 3.0 2.1 1.0 2.0 0.2 17.4 2016-17 WAS 77 35 48.2 40.4 82.5 0.7 2.4 3.1 3.5 2.2 1.1 2.0 0.3 23.1 2017-18 WAS 82 36 46.0 37.5 79.1 0.7 3.7 4.4 4.6 2.0 1.2 2.6 0.4 22.7 2018-19 WAS 82 37 47.5 35.1 80.8 1.1 3.9 5.0 5.5 2.8 1.5 2.7 0.7 25.6 2019-20 WAS 57 36 45.5 35.3 84.2 0.9 3.3 4.3 6.1 2.2 1.3 3.4 0.4 30.5 2020-21 WAS 60 36 48.5 34.9 88.9 1.2 3.5 4.7 4.4 2.3 1.2 3.1 0.4 31.3 2021-22 WAS 40 36 45.1 30.0 83.3 1.0 3.8 4.7 6.6 2.4 0.9 3.4 0.4 23.2 2022-23 WAS 50 34 50.6 36.5 84.2 0.8 3.1 3.9 5.4 2.1 0.9 2.9 0.7 23.2 2023-24 PHX 53 33 51.3 43.0 81.3 1.0 3.4 4.4 5.0 2.4 1.0 2.5 0.5 18.2 Total 748 35 46.3 37.5 82.2 0.9 3.2 4.1 4.3 2.2 1.1 2.5 0.4 21.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.