Meilleur défenseur de l’année : Ja Morant vote pour « Jaren Brooks »

Même s’il est brièvement sorti sur blessure, Ja Morant a encore fait le show dans un match chaud bouillant jusqu’à la dernière seconde, entre Memphis et Cleveland cette nuit, avec 24 points et 8 passes décisives. Impressionnant dans cette série de 11 victoires des Grizzlies, le meneur sait qu’il ne peut pas tout faire tout seul, et il a pu compter sur l’aide précieuse de plusieurs coéquipiers pour arracher la victoire 115-114.

On pense notamment aux 25 points de Desmond Bane ou à la claquette salvatrice de Steven Adams dans le « méga money-time ». Ja Morant a quant à lui mis en exergue l’effort défensif de Jaren Jackson Jr et Dillon Brooks, également décisifs de l’autre côté du parquet.

Le leader des Grizzlies estime que les deux méritent le titre de meilleur défenseur de l’année.

« On a vu pourquoi ils étaient dans cette course, à commencer par Jaren qui a défendu sur Garland sur la première possession du « money-time » avec un contre suivi d’une violation des 5 secondes sur la remise en jeu. Puis à la fin du match, DB nous sort le contre du match pour remporter la partie », a-t-il confié après le match.

Jaren Brooks ou Dillon Jackson Jr ?

Lorsqu’on lui fait remarquer qu’un seul joueur ne peut être élu, sa réponse fuse : il votera pour « Jaren Brooks » ! Pour lui, ce sont d’abord les stops défensifs qui ont permis aux Grizzlies de poursuivre leur série historique.

« On a deux gars qui sont dans la course pour le meilleur défenseur de l’année, qui haussent le ton quand on en a le plus besoin et ils ont réalisé des contres décisifs pour nous », a-t-il ajouté.

Si Jaren Jackson Jr. a encore sorti la boîte à gifles, lui qui tourne à 3.6 contres par match depuis début janvier, c’est bien Dillon Brooks qui a sorti le contre de la gagne sur Darius Garland à la dernière seconde. Un contre qui a la valeur d’un « buzzer beater » et qui a été célébré comme tel.

« Ils ont essayé de switcher mais je voulais rester sur lui. Il a tenté un side-step pour prendre son tir mais j’étais là pour le contrer », a glissé l’ailier du Tennessee. « On est toujours là dans la dimension physique, on est prêts à jouer, du premier au douzième, même au 17e joueur. On a un paquet de chiens prêts à jouer chaque soir ».

La détermination des Grizzlies va justement être mise à rude épreuve dans les jours à venir avec leur plus long road-trip de la saison au programme, à commencer par un match face aux Lakers vendredi soir.