Le MVP de la nuit | Nikola Jokic, « le John Stockton de 2m13 »

Que dire sur Nikola Jokic qu’on n’a pas écrit la veille ou l’avant-veille, ou tout simplement depuis deux ans ? En back-to-back, le Serbe enchaîne avec un deuxième triple-double à 30 points et plus, et cette nuit, il compile 31 points, 13 passes et 11 rebonds dans la victoire face aux Wolves. C’est déjà son 14e triple-double de la saison, mais aussi son 90e en carrière !

Mais ce qu’on retient de la soirée, c’est qu’il est déjà devenu le meilleur passeur de l’histoire de la franchise avec 3 686 passes. Le pivot efface des tablettes Alex English, qui s’était arrêté à 3 679 passes. Le plus impressionnant, même si Alex English était d’abord un scoreur, c’est que Nikola Jokic le dépasse avec 269 matches de moins !

« On l’a un peu applaudi » chambre Jamal Murray. « C’est beaucoup de passes. C’est très impressionnant ! » Sur Twitter, Alex English l’a félicité, lui aussi avec humour : « Je savais que mon record serait battu, et je suis fier qu’il le soit par un double MVP, ou plutôt un triple MVP ».

Pour Nikola Jokic, qui va rentrer chez lui avec le ballon du match dédicacé par ses coéquipiers, la passe décisive est un geste symbole. « Quand vous avez beaucoup de passes décisives, ça signifie que vous êtes un bon joueur d’équipe. C’est ce que je veux être. Je veux qu’on se souvienne de moi comme un bon joueur collectif ».

Nikola Jokic a toujours un ou deux coups d’avance

Alors que David Adelman comparait son duo Murray-Jokic au duo Stockton-Malone, il est allé plus loin dans la comparaison entre son pivot et le meilleur passeur de l’histoire.

« Il ne semble pas avoir un coup d’avance, mais deux… », résume le coach intérimaire des Nuggets sur la vision du jeu de Nikola Jokic. « Et je ne parle même pas de sa créativité dans les passes avec les passes à une main, les passes à deux mains… Je parle juste de sa lecture de la défense. Ce n’est pas normal. Il est grand, et c’est le cerveau de John Stockton dans un corps de 2m13. C’est incroyable à regarder. C’est amusant à coacher. »

https://www.youtube.com/watch?v=cpoEUcS4Z0Y

Nikola Jokic Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 DEN 80 22 51.2 33.3 81.1 2.3 4.7 7.0 2.4 2.6 1.0 1.3 0.6 10.0 2016-17 DEN 73 28 57.8 32.4 82.5 2.9 6.9 9.8 4.9 2.9 0.8 2.3 0.8 16.7 2017-18 DEN 75 33 49.9 39.6 85.0 2.6 8.1 10.7 6.1 2.8 1.2 2.8 0.8 18.5 2018-19 DEN 80 31 51.1 30.7 82.1 2.9 8.0 10.8 7.3 2.9 1.4 3.1 0.7 20.1 2019-20 DEN 73 32 52.8 31.4 81.7 2.3 7.5 9.7 7.0 3.0 1.2 3.1 0.6 20.0 2020-21 ★ DEN 72 35 56.6 38.8 86.8 2.9 8.0 10.8 8.3 2.7 1.3 3.1 0.7 26.4 2021-22 ★ DEN 74 34 58.3 33.7 81.0 2.8 11.0 13.8 7.9 2.6 1.5 3.8 0.9 27.1 2022-23 DEN 69 34 63.2 38.3 82.2 2.4 9.4 11.8 9.8 2.5 1.3 3.6 0.7 24.5 2023-24 ★ DEN 79 35 58.3 35.9 81.7 2.8 9.5 12.4 9.0 2.5 1.4 3.0 0.9 26.4 Total 675 31 55.7 35.0 82.7 2.6 8.1 10.7 6.9 2.7 1.2 2.9 0.7 21.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.