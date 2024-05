Jason Kidd : « Un soir, on va peut-être en prendre 150… »

Plutôt lisse et monotone. C’est ainsi qu’on pourrait décrire Jason Kidd en conférence de presse. Après la défaite de son équipe face aux Hawks, le coach des Mavs s’est montré un peu plus expressif qu’à l’accoutumée.

Son passage devant la presse démarre par une question sur les ajustements liés à plusieurs retours de blessure de joueurs. Mais le technicien texan préfère d’emblée s’attarder sur un tout autre aspect pour expliquer ce revers. « Peu importe le bilan de l’équipe, tout le monde marque dans cette ligue ou est capable de le faire. Donc il faut défendre. En ce moment, on ne défend pas », constate-t-il fatalement.

Cette nuit, les Hawks, qui viennent d’enregistrer une quatrième victoire de suite, n’ont pas eu de souci à marquer : 130 points inscrits à 57% de réussite, dont 50% de loin. Avec un Trae Young en retrait (18 points à 5/11 aux tirs et 12 passes), pas moins de sept autres joueurs ont atteint ou dépassé la barre des 10 points.

Surtout, cette rencontre intervient après deux défaites concédées sur le parquet des Blazers avec 136, puis 140 points encaissés, et à chaque fois plus de 50% de réussite pour Damian Lillard et sa bande. Comment remobiliser cette défense alors ?

Peu importe si vous avez Luka, Kareem ou LeBron

« Si c’est avec ce groupe, alors on doit continuer à demander ou à exiger que ces gars défendent. Ce n’est pas seulement l’attaque. Ce soir, on a encaissé 130 points et l’équipe adverse a tiré à 57%. C’est (comparable à) une séance de tirs. En faisant ça dans cette ligue, peu importe si vous avez Luka (Doncic), Kareem (Abdul-Jabbar) ou LeBron (James), vous allez perdre. Peu importe le nombre de points que vous marquez, il vous manquera toujours quelque chose », poursuit Jason Kidd.

Son équipe avait pourtant progressé dans le domaine la saison passée. Avec 109 points encaissés sur 100 possessions, il s’agissait même de la 6e meilleure défense du pays. Cette année ? Une chute à la… 25e place avec 115 points encaissés. « Donc jusqu’à ce qu’on fasse plus d’efforts en défense et qu’on comprenne ce qu’on doit faire, on va marquer 120 points, mais on va en prendre 130, 140. Un soir, on va peut-être en prendre 150, mais ça ira parce qu’on aura marqué », raille-t-il.

Pour la « défense » de son équipe, il faut rappeler que Jason Kidd a été privé de deux de ses meilleurs éléments, blessés, dans le domaine. De retour cette nuit, Dorian Finney-Smith (adducteur) et Josh Green (coude) avaient respectivement manqué 14 et 20 matchs. On notera ainsi que sur leurs 15 derniers matchs, les Mavs ont continué de gagner (9v-6d) mais leur défense a sombré (120 points sur 100 possessions).

Ce qui fait dire à Luka Doncic, en guise de conclusion limpide : « On est bon en attaque. On doit juste s’assurer de fournir le même effort en défense. »