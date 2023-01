Lauri Markkanen et Utah découpent des Clippers encore diminués

Second soir de « back-to-back » oblige, les Clippers avaient laissé au repos leur duo Kawhi Leonard – Paul George. Le Jazz ne s’est pas fait prier pour profiter de ces absences et remporter largement un match (126-103) dans lequel il n’a jamais été mené.

Le 9-0 initial posté par les locaux pour démarrer pouvait être annonciateur d’une longue soirée pour les visiteurs. Il l’a plus ou moins été. Le Jazz a démarré très fort derrière la ligne à 3-points tandis que Walker Kessler, au cœur d’une belle bataille intérieure avec Ivica Zubac, s’occupait d’assurer sous le cercle.

En tête de 10 points au bout d’un quart-temps (36-26) après un nouveau panier primé de Lauri Markkanen, le Jazz a accentué son avance dans les minutes suivantes. Il a fallu l’intervention de Norman Powell, auteur de huit points dans la dernière minute de la première période, pour que les Clippers rentrent au vestiaire sur une note encore convenable (68-56).

Cet écart d’une douzaine de points s’est maintenu par la suite avant que la digue californienne ne cède à l’entame du dernier quart-temps, avec plus de 20 points de retard (106-84). Voyant que les remplaçants adverses commençaient à réduire cette distance, Will Hardy a préféré jouer la sécurité en renvoyant ses titulaires pour sceller une large victoire.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Un nuage à 3-points. Voir deux équipes avec une meilleure adresse à 3-points que leur réussite globale est plutôt rare pour être signalé. Avec 15/34 derrière l’arc, les Clippers ont été bons dans ce secteur. Mais le Jazz a fait encore plus fort. Avec sa paire Markkanen – Conley en feu de loin (11/14 !) et l’aide de Malik Beasley et d’autres, le club de Salt Lake City est passé tout près de son record de saison en volume. Niveau adresse, les hommes de Will Hardy n’avaient jamais été aussi adroits : 19/32, soit 59%.

– Les Clippers dans le négatif… Alors que le Jazz a équilibré son bilan, les Clippers basculent dans le négatif pour la première fois depuis novembre. Fin décembre, les hommes de Tyronn Lue comptaient encore six victoires de plus que de défaites. Depuis, ils ont perdu à neuf reprises en onze sorties…

TOPS/FLOPS

✅ Lauri Markkanen. Voilà ce qui s’appelle appuyer une candidature pour le All-Star game. Après deux matchs d’absence, l’intérieur a repris sa cadence infernale en signant son 17e double-double de la saison. Le Finlandais est un monstre de régularité cette année puisqu’il n’a jamais inscrit… moins de 13 points !

✅ Mike Conley. Le meneur a échoué à une passe de son 5e double-double. Ce qui ne l’a pas empêché de confirmer sa meilleure saison en carrière réalisée à la passe, avec un excellent ratio à 9 ballons donnés sans perdre un ballon, en plus d’une belle soirée niveau adresse.

✅ Norman Powell. Lui qui n’avait plus été titularisé depuis les premiers matchs de la saison a fait dans le propreté et l’efficacité – 30 points en 30 minutes – et c’est l’un des rares Californiens à surnager.

⛔ Robert Covington. Les candidats au flop étaient nombreux côté Clippers mais l’ailier a confirmé sa toute petite forme cette saison (pire moyenne en carrière depuis son année rookie). Incapable de trouver la mire de loin, il a terminé avec le pire « +/- » du match (-20).

LE POSTER DE Lauri MARKKANEN SUR IVICA ZUBAC

LA SUITE

Jazz (24-24) : réception des Nets vendredi.

Clippers (23-24) : déplacement chez les Spurs vendredi.