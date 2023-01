« C’est bon d’avoir PG de retour. Je préfère l’avoir dans le cinq, même s’il n’a pas joué les matchs précédents, que de ne pas le faire jouer du tout. Je suis très heureux par rapport à ça. » Cela fait des mois maintenant que Tyronn Lue se contente de « petits bonheurs » comme celui de récupérer Paul George, hier face aux Sixers, après cinq matchs d’absence.

Un retour en douceur pour l’arrière limité à 29 minutes de jeu et à 13 points (5/11 aux tirs, dont 1/4 de loin), 8 rebonds et 4 passes mais 5 ballons perdus. À ses côtés, Kawhi Leonard a inscrit 27 points mais cela n’a pas suffi pour battre Joel Embiid et les 76ers. « On doit être disciplinés pour prendre soin du ballon. On ne peut pas perdre 19 ballons contre une bonne équipe et espérer gagner. C’est notre talon d’Achille depuis le début de l’année », regrette Tyronn Lue pour expliquer la défaite.

Cette rencontre marquait la 16e fois seulement cette saison, en 46 matchs, où les deux hommes forts de l’équipe évoluaient ensemble. Les Californiens affichent un modeste bilan de 9 victoires pour 7 défaites lorsque c’est le cas. Le va-et-vient permanent de l’un ou de l’autre ne facilite pas les choses pour trouver le rythme.

Le Los Angeles Times rapporte ainsi qu’il y a un mois, Tyronn Lue voulait voir cette équipe jouer ensemble, et au complet, sur une série de quinze matchs pour se rendre compte de son potentiel. Réaliste, il a dit avant la rencontre face aux 76ers qu’il se contenterait désormais d’un échantillon de dix rencontres…

J’ai connu cette vie

« Je sais qu’on a une bonne équipe. Mais pour ce qui est de rester en bonne santé, on doit établir une certaine continuité », pose le coach, désormais privé de deux autres éléments importants de sa rotation, John Wall et Luke Kennard. « C’est une période difficile pour nous, mais on a traversé pire, donc notre moral est bon. On doit juste se battre pour nous en sortir », poursuit le technicien dont l’équipe n’a gagné que deux de ses dix dernières sorties, avant de démarrer un « road trip » à l’Ouest (Jazz, Spurs, Mavs et Lakers).

Le « pire » auquel il fait référence était sans doute l’année dernière où les Clippers ont dû faire sans Kawhi Leonard pour toute la saison, là où Paul George n’a disputé que 31 rencontres. Son prédécesseur, Doc Rivers, a lui aussi connu des galères similaires lors de son long mandat aux Clippers (2014-2020). Y compris lors de l’année de la formation du duo, en 2019, sur lequel il n’avait pu s’appuyer que par intermittence.

Encore aujourd’hui, le coach des 76ers échangent régulièrement avec son ancien assistant et successeur à Los Angeles. « Je ne sais pas si on parle ou si on compatit, mais j’ai parfois l’impression qu’on fait plus la seconde option que de discuter », rapporte Doc Rivers, avant d’enchaîner : « J’ai connu cette vie. Maintenant, ils ont vécu des batailles en playoffs. Ils ont au moins ça, mais c’est toujours perturbant. C’est dur, vous savez, c’est tellement dur de… C’est nécessaire d’enchaîner les matchs. »

Tyronn Lue, dont la formation affiche un bilan juste équilibré (23v – 23d), n’a pour le moment pas ce luxe.