Joel Embiid et Tyrese Maxey trop forts pour les Clippers, malgré le retour de Paul George

Paul George de retour pour les Clippers suite à une blessure aux ischio-jambiers, le duel s’annonçait intéressant face à des Sixers en forme, qui remontent tranquillement à l’Est.

« PG13 » a d’ailleurs donné le ton pour son équipe en premier quart-temps mais avec l’impact de Joel Embiid et la bonne gravitation des extérieurs autour de lui, c’est bien Philadelphie qui prenait le large dans le deuxième quart-temps. Les Clippers perdaient également beaucoup trop de ballons, que les Sixers pouvaient convertir sur jeu rapide, et un 3-points de Joel Embiid au buzzer offrait 11 points d’avance à son équipe (63-52) à la mi-temps.

Le scénario changeait toutefois au retour des vestiaires, avec Kawhi Leonard qui alignait les paniers dans son jardin. Ivica Zubac permettait même à son équipe de prendre l’avantage au score pour la première fois du match, suivi par Terance Mann. Les Sixers allaient-ils pouvoir faire basculer le « momentum » à nouveau ?

Réponse : oui. Joel Embiid sur le banc, c’est d’abord Tyrese Maxey qui s’est chargé de remettre les Sixers en tête en donnant le tournis à ses défenseurs, avant que son pivot ne revienne finir le travail, en compagnie de Georges Niang notamment, pour placer un 11-0 définitif. Victoire logique (120-110) de Doc Rivers face à son élève, Tyronn Lue.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Une identité aux Sixers. En utilisant l’impact de Joel Embiid, Philadelphie met en place son jeu avec des extérieurs qui courent et gravitent autour du pivot camerounais. Il y a encore des choses à améliorer mais les Sixers semblent trouver leur rôle et savent ce qu’ils doivent faire pour faire mal à leurs adversaires. Pas un hasard s’ils enchaînent les victoires et qu’ils sont désormais à la 3e place dans la conférence Est.

– La bascule manquée du 3e quart-temps. Globalement dominateur en première mi-temps, Philadelphie a toutefois failli perdre le fil après la mi-temps. La faute à l’adresse de Kawhi Leonard et à un Joel Embiid qui perdait des ballons et forçait face à la zone des Clippers, alors que James Harden n’arrivait pas à régler la mire.

– Zone contre zone. Les Sixers n’aiment pas attaquer les défense de zone, mais les Clippers non plus. Doc Rivers et Tyronn Lue se sont donc tendus des miroirs, avec des zones qui s’affrontaient, jusqu’à ce que les shooteurs de chaque équipe ne parviennent finalement à trouver des solutions.

TOPS/FLOPS

✅ Tyrese Maxey. Joel Embiid a fait son chantier mais c’est l’arrière, en sortie de banc, qui a fait rebasculer le match en faveur des Sixers. Il termine avec 22 points et surtout le meilleur +/- du match : +23 !

✅ Joel Embiid. Il peut parfois agacer avec ses passes en dilettante mais il agace surtout ses adversaires par son mélange de puissance, de technique et de roublardise. 41 points et 9 rebonds à 12/22 au tir. C’est son sixième match consécutif à plus de 30 points et surtout les Sixers enchaînent les succès.

✅ Kawhi Leonard. Il a failli faire basculer le match à lui seul avec ses 14 points dans le troisième quart-temps. Toujours aussi robotique, il peut obtenir les tirs qu’il veut dans son jardin, PJ Tucker face à lui ou pas. Reste désormais à trouver le collectif pour maximiser tout ça.

✅⛔ James Harden. Il a fait tourner la boutique, délivrant 9 passes décisives. Par contre, il n’avait clairement pas le compas dans l’oeil, avec un 1/6 au tir dont 0/4 de loin. Au moins, il n’a pas trop artillé et a décidé de laisser ses coéquipiers, plus adroits, s’occuper de prendre (et mettre) les tirs.

⛔ Le banc des Clippers. Deux passages très compliqués pour les remplaçants de Los Angeles. À cheval sur les premier et deuxième quart-temps, puis sur les troisième et quatrième, qui ont à chaque fois permis à Philadelphie de prendre le large et de pouvoir gérer la rencontre.

LA SUITE

LA Clippers (23-23) : Nicolas Batum et sa troupe sont en-back-to-back à Salt Lake City (03h00)

Philadelphie (28-16) : le « road trip » continue à Portland, demain soir (04h00)