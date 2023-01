Une soirée record pour Keldon Johnson

En l’absence de Kevin Durant et de Kyrie Irving, tous deux blessés, c’est Keldon Johnson qui a joué les vedettes d’un soir. Le champion olympique a tout simplement réalisé son meilleur match de sa carrière pour offrir la victoire à San Antonio (106-98) , mettant fin à une série de cinq défaites consécutives.

Il décroche ainsi deux records en carrière avec ses 36 points et 4 interceptions, pour aller avec ses 11 rebonds. Une performance de haut vol qui confirme son nouveau statut de leader de la franchise.

« Une tonne d’énergie, une tonne de confiance, c’est ce qu’est Keldon » décrit Jeremy Sochan. « Il est génial. Nous avons tous confiance en lui ».

Vite retombé très bas après un début de saison épatant, San Antonio n’a pas connu beaucoup de soirées agréables cette saison. Celle de mercredi restera parmi les plus réussies, notamment sur le plan collectif avec onze joueurs pour alimenter la marque, dont le rookie Jeremy Sochan, auteur d’un match solide avec 16 points, 4 rebonds, 2 passes décisives et 2 interceptions, et le fidèle Jakob Poeltl qui compile 12 points à 5/7 au tir, 7 rebonds, 3 passes décisives et 2 contres.

Une deuxième mi-temps de feu

Après avoir marqué huit points en première mi-temps, Keldon Johnson a complètement explosé en deuxième mi-temps avec 28 points, dont plusieurs paniers importants comme ce 3-points décisif sur la tête de Royce O’Neale. À chaque fois que les Spurs ont eu besoin d’un panier, il est allé le chercher. Le plus souvent avec agressivité car le tir à 3-points reste un point faible.

« C’était génial. Je ne peux pas mentir » s’est ravi Keldon Johnson à propos de son 3-points. « Ils ont demandé un temps mort juste après ça, et j’étais chaud ! Mes entraîneurs et mes coéquipiers ont décidé de me donner la balle, et j’ai juste fait en sorte que quelque chose se passe ».