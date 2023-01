Deux retours en vue chez les Mavericks

Si Tim Hardaway Jr, toujours blessé à la cheville, devrait encore rester éloigné des terrains, Josh Green et Dorian Finney-Smith pourraient en revanche compléter la rotation de Jason Kidd à l’occasion de la réception des Hawks.

Josh Green a manqué 20 matchs à cause d’une blessure au coude, Dorian Finney-Smith en a quant à lui raté 14 en raison d’adducteurs douloureux. Rien d’officiel pour l’heure mais les deux pourraient être en tenue dès ce soir.

« Josh et Dorian ont participé à l’entraînement et ont été bons. On verra comment ils se sentiront le jour du match », a déclaré Jason Kidd, rappelant au passage l’importance de « DFS », dans son dispositif. « Il peut défendre des postes 1 à 5, il a cette capacité à shooter de loin, et puis il y a cette entente avec Luka sur le terrain ».

Les deux joueurs pourraient effectuer un dernier test avant la rencontre afin d’obtenir le feu vert ou non de la part du staff médical. Dorian Finney-Smith a pour sa part semblé soulagé et impatient de retrouver les parquets.

« Ça m’a fait du bien aujourd’hui. J’ai fait du 1 contre 1, du 3 contre 3, mais c’est la première fois que je peux participer à un entraînement complet. Ça m’a fait du bien, on verra comment je me sens demain. Pour l’instant, j’ai le sentiment que je peux y aller », a-t-il glissé.