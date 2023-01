Fred VanVleet dans le viseur des Suns et du Magic ?

Même si Fred VanVleet assure que la communication est fluide avec ses dirigeants, et que c’est d’un commun accord qu’ils ont décidé de repousser d’un an les discussions sur une prolongation de contrat, le meneur de Toronto pourrait animer la fin du marché des transferts. Logique puisqu’il a la possibilité de tester le marché en juillet prochain, et les Raptors pourraient donc le perdre sans contrepartie.

Selon The Athletic, les Suns et le Magic feraient partie des franchises intéressées par ses services. On ne sait pas si ce serait pour un échange dans les semaines qui viennent, ou plutôt pour cet été. A Phoenix, il va falloir penser à l’après Chris Paul, et Fred VanVleet a le pedigree pour prendre la suite. Sur le papier, Chris Paul possède encore deux années de contrat, mais les Suns ont la main sur son avenir avec deux « team option » fixées au 28 juin de chaque année.

Du côté d’Orlando, le vrai problème se situe à la mène puisque Markelle Fultz, Cole Anthony, voire Jalen Suggs, sont trop tendres pour diriger une franchise, et être le partenaire idéal de Paolo Banchero et compagnie. Le Magic a beaucoup d’argent à dépenser, et il pourrait donc animer la prochaine intersaison.

Mais avant d’envisager tout départ, Fred VanVleet a rappelé qu’il était fidèle à sa franchise de toujours : « Je suis complètement concentré sur son équipe. Ma loyauté est dédiée à cette équipe et à cette franchise et j’essaie de nous ramener au niveau auquel nous avons été habitués ici »