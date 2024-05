Fred VanVleet réagit aux rumeurs

Est-ce que Fred VanVleet va quitter les Raptors d’ici le 9 février ? A Toronto, certains se posent la question puisque le meneur All-Star aurait refusé une prolongation de contrat cet été, et il a la possibilité de tester la « free agency » en juillet prochain. Si Fred VanVleet souhaite vraiment partir, peut-être serait-il plus judicieux pour la direction de s’en séparer à la « trade deadline ».

Interrogé sur cette offre de 114 millions de dollars qu’il aurait refusée, le meneur de Toronto a apporté quelques précisions, et il assure qu’il n’y avait pas de proposition écrite.

« Je ne parlerai jamais de ma free agency ou des négociations de mon contrat, en particulier des discussions entre moi et la direction. Cela ne vient certainement pas de moi », a-t-il déclaré en marge de la rencontre face aux Blazers. « Il n’y a jamais eu d’offre formelle. C’était une décision mutuelle prise par les deux parties parce que la chose intelligente à faire était d’attendre. »

Selon lui, il était donc préférable d’attendre juillet prochain pour discuter sérieusement d’une prolongation de contrat, et le joueur regrette que ce type de rumeurs viennent polluer l’équipe. « C’est un peu tendancieux et je suis déçu que cela soit sorti. Je ne veux pas que cela soit une cause de perturbation. »

Fred VanVleet Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 TOR 37 8 35.1 37.9 81.8 0.1 1.0 1.1 1.0 1.0 0.4 0.4 0.1 2.9 2017-18 TOR 76 20 42.6 41.4 83.2 0.3 2.1 2.4 3.2 1.7 0.9 1.0 0.3 8.6 2018-19 TOR 64 28 41.0 37.8 84.3 0.3 2.3 2.6 4.8 1.7 0.9 1.3 0.3 11.0 2019-20 TOR 54 36 41.3 39.0 84.8 0.3 3.4 3.8 6.6 2.4 1.9 2.2 0.3 17.6 2020-21 TOR 52 37 38.9 36.6 88.5 0.6 3.6 4.2 6.3 2.3 1.7 1.8 0.7 19.6 2021-22 TOR 65 38 40.3 37.7 87.4 0.7 3.8 4.5 6.7 2.5 1.7 2.6 0.6 20.3 2022-23 TOR 69 37 39.3 34.2 89.8 0.4 3.6 4.1 7.2 2.8 1.8 2.0 0.6 19.4 2023-24 HOU 73 37 41.6 38.7 86.0 0.5 3.4 3.8 8.1 2.5 1.4 1.7 0.8 17.4 Total 490 31 40.4 37.5 86.8 0.4 3.0 3.4 5.7 2.2 1.4 1.7 0.5 15.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.