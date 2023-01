Fred VanVleet a refusé une grosse prolongation de contrat

All-Star la saison passée, Fred VanVleet aura du mal à réussir le doublé. Les Raptors ont un bilan largement négatif, et à titre personnel, la plupart de ses stats sont en baisse, comme les points, les passes, les rebonds, mais aussi et surtout dans l’adresse aux tirs… Le meneur de Toronto est dans le dur, mais sa cote reste élevée et il sera l’un des free agents les plus courtisés en juillet prochain.

Fred VanVleet possède encore deux années de contrat pour 44 millions de dollars, mais il a la possibilité de faire une croix sur sa dernière année de contrat à 22 millions de dollars. À Toronto, on ne veut évidemment pas qu’il parte, et TSN rapporte que la direction lui avait même fait une proposition cet été : un contrat de 114 millions de dollars sur quatre ans. C’était le maximum que les Raptors pouvaient lui proposer.

Fred VanVleet a refusé, sans doute persuadé qu’il peut toucher plus en juillet prochain. On parle ainsi d’un contrat de 130 millions de dollars sur quatre ans, soit équivalent à ce que Tyler Herro a signé avec le Heat.

La question est de savoir si les Raptors sont prêts à lui offrir un tel contrat. Si c’est le cas, Fred VanVleet n’a pas à se poser de question pour les semaines à venir. En revanche, si le montant est trop élevé, et si ses dirigeants sont déçus par ses prestations, il pourrait animer la période des transferts le mois prochain…