À la surprise générale, le lycéen Ian Jackson s’engage avec North Carolina

Les temps sont définitivement durs pour Kentucky ! Déjà en crise sur le terrain après un début de nouvelle année cauchemardesque, le programme coaché par John Calipari a aussi subi un revers important dans le domaine du recrutement.

L’arrière Ian Jackson, classé au 2e rang des meilleurs lycéens du pays dans la promotion de 2024 (c’est-à-dire la promotion qui sera en terminale durant la saison 2023/24 et entrera donc à la fac’ à l’automne 2024), a décidé, un peu à la surprise générale, de rejoindre plutôt North Carolina, un autre « Blue Blood » du circuit universitaire, finaliste malheureux de la March Madness l’an passé.

On parle de « surprise générale » car le joueur de 17 ans (et déjà 1m96), « junior » (équivalent de la première dans les lycées français) au lycée de Cardinal Hayes dans son Bronx d’origine, était une cible prioritaire de « Coach Cal » et son staff dans la promotion 2024 depuis des mois, et la plupart des analystes et spécialistes du recrutement universitaire outre-Atlantique prédisaient qu’il rejoindrait effectivement le maitre du « one-and-done » à Lexington.

Hubert Davis, « clutch » dans le « money-time »

Mais la donne a certainement changé ces derniers jours, quand les Wildcats se sont retrouvés englués dans une crise pénible, et Hubert Davis, le coach de North Carolina, en a alors profité pour faire basculer le momentum en la faveur des Tar Heels au moment de la visite de Ian Jackson sur le campus de Chapel Hill, la semaine dernière.

C’est en tout cas ce que semble confirmer le principal intéressé, pris d’un coup de coeur au moment de sa visite. « J’ai été convaincu par l’atmosphère familiale qui régnait sur le campus, autour de l’équipe » a-t-il ainsi expliqué ce lundi, quelques minutes après avoir dévoilé son choix au micro de ESPN. « J’ai ressenti quelque chose de différent, que je n’avais pas ressenti lors de mes autres visites [à LSU, Oregon, Arkansas et Kentucky, ndlr]. Avec Coach [Hubert] Davis, nous avons très vite développé une relation de proximité. […] C’est un bon coach, et une bonne personne. J’aime voir combien il est impliqué pour ce programme. Il a joué ici, comme tout son staff. Il sourit tout le temps, est ouvert d’esprit. Surtout, il va me donner la liberté de jouer malgré mes erreurs. »

Scoreur surdoué pour son jeune âge, Ian Jackson partagera le « backcourt » de UNC à la rentrée 2024 avec un autre prospect de grand talent de sa promotion : le meneur Elliot Cadeau, réputé pour la qualité de son « playmaking », engagé pour Hubert Davis et North Carolina à la fin du mois de décembre et avec lequel il formera donc un duo explosif pour porter l’attaque des Tar Heels.

« On se parle quasiment tous les jours » conclut-il ainsi. « Je le connais depuis le collège. On peut faire de grandes choses ensemble. »

Comme ils ont coutume de dire, à Chapel Hill : It’s a great day to be a Tar Heel.

Ses « highlights » au Mondial U17 avec Team USA, l’été dernier :