Sur le même rythme que les Nuggets, les Grizzlies se détachent à l’Ouest

Les Grizzlies ont remporté leur 10e succès consécutif en balayant les Suns (136-106) lors du « Martin Luther King Day » portant leur bilan à 30 victoires pour 13 défaites sur la saison. Les coéquipiers de Ja Morant restent ainsi à égalité avec les Nuggets au sommet de la conférence Ouest.

Memphis a enregistré la deuxième série de victoires la plus longue de l’histoire de la franchise, après le record de 11 victoires réalisé la saison dernière. Il s’agit de la plus longue série en cours en NBA.

« Il n’y a pas de produit fini, nous essayons simplement de trouver des moyens différents de gagner des matchs, surtout à ce stade de la saison » a expliqué Taylor Jenkins. « Mais vous savez, j’ai constamment mis au défi mes joueurs de continuer à travailler, d’essayer de trouver notre norme pendant 48 minutes. Il n’y aura jamais de match parfait, mais nous allons avoir cette mentalité, les gars qui jouent ont chacun des rôles différents et nous parlons toujours de ce que nous devons faire, peu importe qui joue ».

Le « Big Three » des Grizzlies a fait le spectacle face à une équipe des Suns désemparée. Ja Morant a ainsi mené la charge avec 28 points et 7 passes décisives, Desmond Bane a eu le poignet chaud toute la soirée avec un 10/12 au tir dont 3/4 à 3-points. Jaren Jackson Jr a fait sa loi avec 18 points et 6 contres mais surtout le meilleur +/- du match avec un +30 ! Quant à Brandon Clarke et Tyus Jones, ils ont apporté 26 points à eux deux en sortie de banc.

« Notre état d’esprit en défense a été impressionnant » s’est satisfait Ja Morant. « On a parfois eu quelques trous, on a parfois trop souvent laissé nos adversaires faire ce qu’ils voulaient, mais une fois qu’on est concentrés, c’est difficile de nous battre. Notre défense a été très solide ».

Denver et Memphis commencent donc à se détacher du reste des équipes à l’Ouest, avec 4.5 matchs d’avance sur la troisième place, actuellement occupée par Pelicans. Au beau milieu du marathon de la saison régulière.

« C’est là que les grandes équipes se distinguent » explique d’ailleurs Tyus Jones, le relais de Ja Morant. Les Grizzlies sont maintenant à une victoire du record de franchise, établi la saison dernière. Ils auront déjà l’occasion de l’égaler lors de la réception des Cavaliers, dans la nuit de mercredi à jeudi (02h00).