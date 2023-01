Furkan Korkmaz n’écoute pas les rumeurs… et veut surtout jouer

Les Sixers dépassent la « luxury tax » de 1.2 millions de dollars pour le moment. Leur facture (1.8 million) est donc très limitée mais pour s’éviter de futures pénalités liées au fait d’avoir payé la « luxury tax » plusieurs saisons de suite, la franchise de Pennsylvanie pourrait transférer un ou deux joueurs d’ici la « trade deadline ».

Et selon notamment Marc Stein, les candidats les plus crédibles sont Furkan Kormaz et Jaden Springer.

Transférer le Turc et son salaire à 5 millions de dollars par an pour un joueur ne dépassant pas les 3.8 millions est clairement une idée pour Daryl Morey et les dirigeants de Philadelphie. Sur la sellette depuis des mois, voire des années, l’arrière de 25 ans en est bien conscient, même s’il ne veut pas trop y penser.

« Je laisse juste ces gars s’en occuper : mon agent, ma franchise. Pour l’instant, je ne pense pas que cela ait du sens pour moi de dire quoi que ce soit à ce sujet parce que ce n’est pas entre mes mains » a-t-il répondu.

Comme il le répète ainsi depuis l’arrivée de James Harden aux Sixers, il veut surtout jouer.

« Pour moi, la meilleure chose que je puisse dire, c’est que je veux être heureux, vous voyez ? Je veux être sur le terrain. Et peu importe ce qu’ils estiment être le mieux pour l’équipe, ça me va ».

Clairement, Furkan Kormaz ne serait pas contre un nouveau départ, lui qui est quand même dans sa sixième saison chez les Sixers, mais dont le temps de jeu a été divisé par deux (de 21.1 à 10.9 minutes par rapport à l’année dernière) suite à l’arrivée de James Harden, l’émergence de Tyrese Maxey ou le recrutement de De’Anthony Melton.