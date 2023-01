Les Hawks confirment leur rebond face au Heat

Alors que c’est le grand remue-ménage en coulisses, les Hawks retrouvent des couleurs sur le terrain puisqu’ils enregistrent cette nuit une 3e victoire de suite. C’est peut-être la plus probante puisque c’est face à Miami (121-113) même si sur la forme, on est loin du niveau des finalistes de conférence 2021. Mais il a suffi d’un coup d’accélérateur dans le 2e quart-temps pour creuser l’écart, et compter jusqu’à 24 points d’avance au début de la 2e mi-temps.

A l’orgueil, et surtout grâce à Jimmy Butler, le Heat va grignoter son retard, minute après minute, pour revenir à quatre unités dans la dernière minute. Mais la main de Trae Young ne va pas trembler aux lancers-francs, et Atlanta réussit la passe de trois pour retrouver l’équilibre (22-22). A l’inverse, c’est la première défaite du Heat après trois succès de rang.

CE QU’IL FAUT RETENIR

Un deuxième quart-temps charnière. Si le Heat a couru après le score, c’est parce qu’il s’est assoupi dans le 2e quart-temps. Déjà mené d’une dizaine de points, Miami encaisse un 17-6 en cinq minutes pour se retrouver à -20 (59-39). Un écart qu’on retrouve à la pause (70-50) et malgré de multiples rapprochés, les coéquipiers de Jimmy Butler seront trop courts.

La rentrée de Clint Capela. Remplaçant, Clint Capela a pesé sur le match par son intimidation, mais aussi par son opportunisme près du cercle. Il ramasse des miettes puis va au alley-oop pour repousser le Heat dans la dernière ligne de droite.

TOPS/FLOPS

✅ Dejounte Murray. Il inscrit le panier le plus important du match avec ce 3-points, et la faute de Victor Oladipo. Mais il a été aussi le meilleur des Hawks sur la durée. Celui qui a joué le plus juste.

✅ Jimmy Butler. Difficile de lui reprocher quoi que ce soit. Il est adroit, agressif, et il entretient l’espoir dans le dernier quart-temps avec huit points de suite.

✅ AJ Griffin. Le musculeux rookie des Hawks est le grand bonhomme du 2e quart-temps.

✅ ⛔Trae Young. Il perd 10 ballons, mais il signe aussi un 3-points à 9 mètres qui donne une vraie bouffée d’oxygène, et c’est lui qui trouve Clint Capela au alley oop dans les dernières secondes.

⛔ Tyler Herro. Nerveux, avec plusieurs gestes d’humeur vis à vis de Young, Herro se réveille dans la dernière minute, mais sa prestation est nettement insuffisante avec ce vilain 1 sur 8 à 3-points.

LA SUITE

Atlanta (22-22) : déplacement à Dallas mercredi.

Miami (21-24) : suite du road trip mercredi à la Nouvelle Orléans