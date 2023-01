Joueurs de la semaine | Grande première pour Jalen Brunson

Ce n’est pas une surprise, car nous l’avions placé dans notre cinq majeur de la semaine : Jalen Brunson vient d’être élu « Player of the week » pour la toute première fois !

Une juste récompense pour le meneur des Knicks, candidat crédible au All-Star Game, qui a affiché 34.8 points, 5.8 rebonds et 5.0 passes de moyenne sur quatre matchs (trois victoires), la semaine dernière. Le tout à 52% aux tirs, 50% à 3-pts et 97% aux lancers-francs ! À noter que sa seule défaite est survenue lors de son career-high face aux Bucks (44 points).

À l’Ouest, plutôt que de récompenser Shai Gilgeous-Alexander ou même Harrison Barnes, la NBA a finalement opté pour un autre joueur des Kings, également bien placé pour apparaître au prochain match des étoiles : Domantas Sabonis.

C’est la troisième fois que le Lituanien rafle la mise et, ce, grâce à ses 18.5 points, 14.3 rebonds et 10.3 passes de moyenne (à 52% aux tirs et 76% aux lancers-francs) ! Cela vient surtout ponctuer une semaine parfaite pour Sacramento (4-0), qui se dirige tout droit vers un retour en playoffs, à ce rythme-là…