Le cinq majeur de la semaine | Jalen Brunson et Julius Randle relancent les Knicks

Damian Lillard est le meilleur scoreur de la semaine en NBA mais son match à 50 points s’est soldé par une défaite, et les deux victoires de Portland (en quatre matchs) sont venues face à des Mavericks fatigués, qui ont même reposé Luka Doncic lors de la deuxième confrontation. En terme d’impact, on préfère donc la semaine de Jalen Brunson, malgré son « money time » raté face aux Bucks, mais également celle de Shai Gilgeous-Alexander.

De plus en plus à l’aise avec Josh Giddey, autre candidat sérieux pour le cinq de la semaine, « SGA » a ainsi porté le Thunder vers des victoires à Philadelphie, Chicago et Brooklyn. Et une courte défaite à Miami…

Sur les ailes, on opte pour Julius Randle, qui a forcé face aux Bucks (9/29 dont 1/12 à 3-points) mais qui s’est assez bien rattrapé lors des trois victoires suivantes, même s’il abuse toujours un peu du tri extérieur. Pour l’accompagner, on aurait pu encore choisir Jayson Tatum mais l’ailier des Celtics a été assez maladroit, et on préfère donc mettre en avant Harrison Barnes, et son 18/28 de loin sur la semaine. De quoi aider les Kings à enchaîner quatre succès consécutifs, pour pointer à la 4e place de la conférence Ouest !

Sous le cercle, son coéquipier Domantas Sabonis était clairement une option, tout comme Nikola Jokic évidemment, mais l’impact de Joel Embiid, avec ses deux tirs décisifs, mérite un coup de projecteur.

Comme lors des dernières saisons, vous pouvez voter pour le MVP de la semaine.





Si le sondage ne s’affiche pas, vous pouvez voter en cliquant sur ce lien