Tyrese Maxey voulait sortir du banc

Samedi soir, lors du déplacement à Utah, Doc Rivers voulait mettre Tyrese Maxey sur le banc. Finalement, le coach a dû changer ses plans avec le forfait de Tobias Harris. L’arrière a donc débuté la rencontre à Los Angeles le lendemain, contre les Lakers, parmi les remplaçants.

Il ne faut pas y voir une punition puisque le joueur avait lui-même demandé cela à son coach, par texto.

« J’ai l’impression que la tendance était de me faire sortir du banc », confie Tyrese Maxey pour l’Inquirer. « Après, je suis un professionnel et j’estime être un titulaire mais notre équipe est tellement bonne que plusieurs joueurs peuvent commencer les matches. »

Cette volonté permet à Doc Rivers de continuer ses combinaisons. Depuis le début de saison, l’entraîneur a composé avec les blessures des uns et des autres, dont l’arrière, et a tenté des formations différentes.

« On doit être une star peu importe dans le rôle qu’on vous donne »

Face aux Lakers, il a ainsi aligné James Harden, De’Anthony Melton, Tobias Harris, P.J. Tucker et Joel Embiid, comme il l’avait fait contre les Pelicans en début de mois.

« C’est de la maturité », reconnaît l’entraîneur sur l’attitude de l’arrière. « Si on arrive ça gérer ça, on sera vraiment très bon. Mais peut-être que ça ne fonctionnera pas pour l’équipe et on reviendra à une seule formation. Mais je pense que, pour le bien de l’équipe, ça marche. Si ce n’est pas le cas contre toutes les équipes, alors on verra. »

On sait qu’avec ses qualités, Tyrese Maxey fera partie des joueurs qui finiront les matches, ce qui pousse Doc Rivers à sacrifier un PJ Tucker frustré par les minutes qu’il passe sur le banc en dernier quart-temps. L’ancien de Milwaukee et de Miami joue moins sur les huit derniers matches (21 minutes de moyenne) et les Sixers s’en sortent très bien avec six succès durant cette séquence.

« On doit trouver ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas pour préparer notre objectif, qui est de tenter de gagner le titre », résume Joel Embiid.

Dans la victoire contre les Lakers, Tyrese Maxey a joué presque 33 minutes (dont l’intégralité du dernier quart-temps) pour 16 points et 5 rebonds. Il peut donc être remplaçant et malgré tout beaucoup jouer et surtout peser.

« Si on estime que c’est la meilleure solution pour l’équipe, alors je dois l’accepter », conclut-il. « On doit être une star peu importe dans le rôle qu’on vous donne. »

Tyrese Maxey Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 PHL 61 15 46.2 30.1 87.1 0.2 1.5 1.7 2.0 1.3 0.4 0.7 0.2 8.0 2021-22 PHL 75 35 48.5 42.7 86.6 0.4 2.9 3.2 4.3 2.1 0.7 1.2 0.4 17.5 2022-23 PHL 60 34 48.1 43.4 84.5 0.4 2.6 2.9 3.5 2.2 0.8 1.3 0.1 20.3 2023-24 PHL 70 38 45.0 37.3 86.8 0.5 3.2 3.7 6.2 2.2 1.0 1.7 0.5 25.9 Total 266 31 46.8 39.6 86.2 0.4 2.6 2.9 4.1 2.0 0.8 1.2 0.3 18.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.