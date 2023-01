Les Sixers testent leur système à trois arrières

Dans le sillage d’un Joel Embiid une nouvelle fois monstrueux, les Sixers se sont imposés face aux Pelicans lundi soir, enchaînant un 10e succès de suite à domicile. Un succès qui a permis de voir à l’œuvre en cours de match un cinq composé notamment de trois arrières.

Depuis l’arrivée de De’Anthony Melton, la question s’est souvent posée : faut-il aligner trois arrières à Philadelphie ? La polyvalence et la défense de D’Anthony Melton combinées au sens du jeu de James Harden et au combo vitesse/tir de Tyrese Maxey en faisait une option envisageable. Sans oublier le joker Shake Milton.

Sauf que Doc Rivers n’avait pas vraiment eu l’occasion de réunir ces trois éléments, en raison des blessures de James Harden et Tyrese Maxey. Finalement, la venue des Pelicans a permis de tester cette configuration. Pour preuve, P.J. Tucker n’a joué que 18 minutes face à New Orleans, laissant place à cette expérience à trois arrières.

« C’est un lineup qu’on peut utiliser car ça nous permet d’augmenter le rythme » a expliqué Doc Rivers. « On l’apprécie d’autant plus quand Joel est sur le terrain parce que ça nous donne trois arrières qui peuvent jouer le pick-and-roll avec Jo. Et s’ils aident, alors on a deux arrières rapides qui peuvent créer quelque chose ».

Un système efficace offensivement

Récemment, Shake Milton avait été utilisé aux côtés de James Harden et De’Anthony Melton, et cela avait été efficace avec un différentiel de +17.7 points pour 100 possessions, certes dans des minutes limitées.

Le retour de Tyrese Maxey offre d’autres solutions, comme on a pu le voir face aux Pelicans. Avec Herb Jones qui ne lâchait pas James Harden, les Sixers se retrouvaient dans un scénario où CJ McCollum basculait en défense sur Joel Embiid. Ce qui offrait à James Harden le luxe de servir son pivot pour l’avantage de taille et de poids, mais aussi de pouvoir servir à l’opposé Tyrese Maxey (41% à 3-points cette saison) ou De’Anthony Melton (40%). Une belle variété d’options offensives pour ce système à trois arrières aux Sixers.

« Avec ce système, on se doit de faire du très bon travail au rebond. Je pense que ce soir nous l’avons fait » insiste James Harden. « Plus nous aurons d’occasions de peaufiner cette configuration, mieux ce sera pour nous ».

S’il y en a un à qui profite cette nouvelle configuration à trois arrières, c’est bien Joel Embiid. Le pivot All-Star des Sixers a fait un carnage face aux Pelicans avec 42 points et 11 rebonds.

« Ils vont certainement me rendre la vie plus facile » s’est réjoui le pivot. « Vous avez trois très bons shooteurs, un créateur de grande taille avec James et défensivement, tout le monde sait ce qu’il doit faire ».

Défensivement, il y a pourtant eu quelques défaillances collectives et individuelles dans les cinq dernières minutes, notamment de la part de Tyrese Maxey qui a laissé Trey Murphy ouvert à 3-points. Doc Rivers a mis ça sur le compte d’un manque de rythme après avoir loupé plusieurs semaines. Il n’empêche que le point faible d’une formule avec trois « petits » restera la défense et le rebond, mais Doc Rivers aura toujours PJ Tucker en réserve.