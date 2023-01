Draymond Green et les Warriors cherchent toujours des réponses à l’extérieur

Golden State et Houston. Que peuvent donc partager en commun les champions en titre et l’actuelle pire équipe de la ligue ? Réponse : leur bilan à l’extérieur. Les Warriors et les Rockets sont en effet les deux seules formations à ne pas encore avoir gagné cinq matches hors de leur salle cette saison…

Draymond Green et ses coéquipiers avaient une opportunité dimanche soir, à Chicago, face à des Bulls qui restaient sur trois défaites de suite. Mais un grand Nikola Vucevic (43 points) et une prestation irrégulière et imprécise des Californiens expliquent ce nouveau revers. Le 17e en 21 matches loin du Chase Center…

« J’aimerais avoir une réponse », répond l’intérieur aux journalistes du Mercury News, quand on lui demande pourquoi les Warriors galèrent à l’extérieur. « Ça trotte dans ma tête autant que dans la vôtre. Je ne sais pas. Il doit y avoir un sens de l’urgence et je pense qu’on ne joue pas avec. On doit jouer comme une équipe qui a quelque chose à prouver, qui veut s’améliorer. »

La défaite dans l’Illinois illustre en partie la saison des Warriors, composée de hauts et de bas. Stephen Curry et sa bande ont mal commencé, avec une défense absente. Puis, en deuxième quart-temps, ils défendent mieux, frappent à 3-pts et reprennent les commandes. Enfin, en troisième et dernier quart-temps, les ballons perdus (23 au total) viennent plomber les troupes de Steve Kerr.

Entre talents et irrégularité, les Warriors bloqués dans le ventre mou

Quand ils jouent avec intensité et concentration, les champions en titre dominent les débats. Mais ils ne parviennent que trop peu à le faire pendant plusieurs minutes ou plusieurs matches de suite.

« La saison passée, on avait des moments dans la saison où on savait qu’on avait trouvé la bonne formule. Cette année, on a un ou deux matches, mais pas une série où on est régulièrement bon », se lamente Stephen Curry. « On a des problèmes pour enchaîner ensemble les bonnes décisions », remarque le coach. « Donc attaquer sans perdre la balle et défendre encore et encore. On parle souvent de faire trois stops d’affilée. En ce moment, on n’est pas assez solide pour le faire. »

Résultat : les Warriors sont bloqués dans le ventre mou de la ligue. Ils occupent actuellement la 8e place de l’Ouest avec 21 victoires pour 22 défaites. Ils sont aussi la 15e attaque la plus efficace et la 17e défense de la ligue.

Avec des Stephen Curry, Klay Thompson et Draymond Green dans le groupe, les Warriors ont trop de talents pour ne pas être compétitifs, mais sans envie ni volonté, ils ne peuvent pas faire mieux pour l’instant. C’est le constat dressé par le défenseur de l’année 2017.

« Si on n’a pas ce sens de l’urgence dans cette ligue, alors on perd », rappelle Draymond Green. « Si on est assez talentueux, sans cette urgence, on peut être une équipe à 50% de victoires. C’est ce qu’on est en ce moment. On est bon mais sans urgence, donc on est bloqué à 50%. On doit trouver un moyen d’être davantage dans l’urgence. »