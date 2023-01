Le MVP de la nuit | L’autre grand Nikola

Pendant que Nikola Jokic collectionne les titres de MVP et les triple-double, Nikola Vucevic tente de retrouver cette efficacité qui lui avait permis de devenir All-Star avec Orlando. Transféré à Chicago il y a deux ans, il n’est que la 3e option en attaque, mais lorsque Zach LaVine ou DeMar DeRozan manque à l’appel, il retrouve de sa superbe.

Comme cette nuit, pour la réception des Warriors, où il égale carrément son record en carrière avec 43 points ! Il ajoute 13 rebonds, 4 passes et 4 interceptions, pour signer son meilleur match en carrière.

« Ce soir, ce qui selon moi fait la différence, et c’est pour cette raison que j’ai pu dérouler, c’est que nous avons vraiment bien fait circuler la balle » réagit le Monténégrin. « On a vraiment été agressifs en attaque et j’ai pu trouver mes positions. »

Un record sans effort

Auteur de paniers de tous les endroits du demi-terrain, et notamment d’un beau 5 sur 10 à 3-points sur du « pick-and-pop », Nikola Vucevic a facilement maîtrisé la défense des Warriors, incapables de le contenir. Il l’avoue, c’en était presque facile.

« Nous n’étions pas statiques comme le match d’avant, et c’était bien plus facile d’être dans le rythme. Pour la plupart de mes tirs, je n’ai pas eu à faire trop d’efforts. C’était des tirs ouverts, à 3-points ou à l’intérieur, et quand on joue comme ça, c’est plus facile pour tout le monde. »

Ce qui a sans doute aussi fait la différence, c’est que les Bulls ont débuté avec deux meneurs de jeu, Ayo Dosunmu et Alex Caruso. Les deux terminent avec 6 et 7 passes chacun, et Ayo Dosunmu avoue qu’il adore jouer avec Nikola Vucevic.

« Il est si dynamique parce qu’il peut tirer à 3-points, mettre un floater, faire un hook shot… Il a tout ça dans son arsenal. Il est également altruiste, et parfois lorsqu’il ne parvient pas à jouer le pick-and-roll, il s’en va faire un écran à l’opposé. J’aime jouer avec lui parce qu’il peut non seulement marquer, mais aussi prendre des rebonds et il est bon sur pick-and-roll. Il veut voir les autres réussir, et j’aime ça chez lui. »

Le placer au centre de l’attaque

Auteur de 12 des premiers 24 points de son équipe, Nikola Vucevic a donné le ton d’entrée, et Billy Donovan apprécie qu’il soit davantage impliqué en attaque. Le coach des Bulls insiste pour que le ballon passe par son pivot, même si ce n’est pas pour shooter. L’alternance est essentielle pour peser sur les défenses.