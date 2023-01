Julius Randle dans une forme olympique

Après des victoires contre Indiana et Washington conclues avec seulement 14 et 23 points à son compteur personnel, Julius Randle est remonté d’un cran face aux Pistons. Et pas qu’un peu puisqu’il a réussi son record de la saison avec 42 points à 15/24 au shoot pour une évaluation de 52.

Il ajoute aussi 15 rebonds et devient ainsi le premier joueur de New York à compiler 40 points et 15 prises dans une rencontre depuis Patrick Ewing en janvier 1996 !

« C’est une légende », commente Julius Randle, en parlant de l’ancien pivot, pour le New York Post. « Il suffit de se souvenir des efforts qu’il faisait avec ce maillot sur les épaules. Je suis honoré et privilégié de faire ce qu’il avait été capable de faire. »

On pourrait presque être étonné que l’ancien ailier-fort des Lakers ne réussisse que maintenant une telle performance tant il est en grande forme depuis 40 jours. La preuve : sur les vingt derniers matches, il tourne à 28.6 points et 13 rebonds de moyenne.

Avec 13 points et 5 rebonds en premier quart-temps face aux Pistons, Julius Randle n’a pas perdu de temps pour imposer sa patte sur la rencontre. Pour le plus grand plaisir de son coach.

« Il a donné le ton », assure Tom Thibodeau. « On avait besoin de prendre de l’avance au début. Dès qu’on a eu besoin d’un panier important, il l’a marqué. Sa défense est très bonne, ses rebonds sont capitaux. En fin de rencontre, il a pris tous les rebonds importants. Il est partout. Il a été excellent. »

Plus impliqué en défense en 2023

Grâce à ce coup de chaud, et c’est plus anecdotique, il entre aussi dans le Top 25 des meilleurs marqueurs de l’histoire de la franchise de New York, en dépassant Bernard King. « Lui aussi c’est une légende », poursuit l’intérieur. « Dès que je le vois, je le salue. Il fait partie des pionniers de ce sport. On ne jouerait pas comme on le fait actuellement sans eux. Je suis heureux de suivre ses traces. »

Surtout, en ce qui concerne les rebonds dont parle Thibodeau, Julius Randle est sur une série de quatre matches de suite à 15 ou plus. Depuis huit matches, il affiche 14.4 prises de moyenne et ce n’est pas un hasard.

« Je pense que depuis la rencontre face à Houston (le 31 décembre), le coach a insisté pour qu’on défende mieux », expliquait-il avant cette victoire dans le Michigan, toujours pour le New York Post. « Je l’ai pris pour moi car j’estimais ne pas évoluer à mon meilleur niveau en défense depuis quelques matches. Donc je l’ai pris personnellement et l’équipe aussi. »

Les résultats le confirment puisque les Knicks restent sur sept victoires en huit matches.