La LeBron 20 rend hommage au lycée de LeBron James

La LeBron 20 restera comme une paire à part et ce coloris ne fait que lui donner une dimension historique supplémentaire. Nike a en effet opté pour un coloris « SVSM », aux couleurs du lycée où LeBron James a évolué de 1999 à 2003, la St. Vincent – St. Mary High School.

La tige verte est assortie de logos « Swoosh » en jaune et blanc, tandis que la semelle reprendr le mariage vert, jaune et blanc. On retrouve également le le logo du lycée au niveau du talon.

On ne connaît pas encore la date de sortie de ce modèle, ni s’il sera disponible pour toutes les tailles.

(Via SneakerNews)

—

Commande sur basket4ballers.com la Jordan Luka 1 Imaginarium. Conçue pour le numéro 77 des Mavericks, la première paire signature de Luka correspond aux athlète à la recherche de vitesse et d’efficacité. Livraison et retour offert.