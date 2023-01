La NBA distribue les amendes et les suspensions après l’altercation entre Rockets et Kings

Sans surprise, la NBA a pris des sanctions contre les joueurs impliqués dans le début de bagarre entre les Rockets et les Kings. Au début du 4e quart-temps, Garrison Mathews se fait siffler une faute contre Malik Monk sur un ballon qui traîne. L’arrière des Kings s’approche de lui, et tape dans la balle, et ensuite, la tension a très vite grimpé, au point qu’une dizaine de joueurs se sont mêlés à l’accrochage.

A l’arrivée, quatre expulsions avec Monk et Matthews d’abord, mais aussi Chimezie Metu et le rookie Tari Eason, accusés d’avoir envenimé les choses.

Mais aucun des quatre n’est finalement suspendu puisque la commission de discipline a suspendu Jalen Green et Jae’Sean Tate pour avoir quitté le banc des Rockets. En revanche, Mathews écope seulement d’une amende de 35 000 dollars pour avoir été à l’origine de l’accrochage. Tari Eason devra verser 30 000 dollars pour son rôle dans l’altercation mais aussi pour avoir touché un arbitre. Côté Kings, Monk en est quitte pour 25 000 dollars d’amende.

Ce soir, Houston affrontera donc les Clippers sans sa propulsion arrière, Kevin Porter Jr. (blessé) et Jalen Green (suspendu).