Anthony Edwards conseille aux Rockets de construire autour d’Alperen Sengun

Alors que Austin Rivers pointait du doigt l’absence de vétérans pour encadrer les jeunes Rockets, deux de ses coéquipiers ont plutôt évoqué la qualité d’Alperen Sengun. Le Turc est devenu un titulaire indispensable, mais son impact reste limité par la gourmandise de Jalen Green et Kevin Porter Jr. Pour Anthony Edwards, qui vient de le croiser, pas de doute, Houston devrait davantage s’appuyer sur son jeune intérieur, dont apparemment il ne connaît pas le nom…

« Personnellement, je trouve qu’ils auraient besoin de construire autour du numéro 28 » a-t-il expliqué après la victoire des Wolves à Houston. « Jalen (Green) et KPJ (Porter Jr.) sont aussi des « franchise player », mais ce gars est quelqu’un de sérieux. On avait un plan contre lui ».

Des propos qui rappellent ceux de Nikola Jokic, prononcés il y a un mois.

« Il est très talentueux. Cela vous paraîtra peut-être bizarre, mais je pense que les Rockets devraient jouer un peu plus avec lui, parce que leur jeu est parfois un peu trop statique. Il a le talent pour ça, il sait passer la balle, poster et il a du toucher et des mouvements en attaque. »

Adversaire direct du Turc, Rudy Gobert est du même avis, et il est impressionné par ses progrès. « Il joue de mieux en mieux… Je trouve qu’il est vraiment unique par sa manière de jouer, par sa manière de finir les actions. L’an passé, il perdait beaucoup de ballons, mais cette année, il est bien meilleur. »