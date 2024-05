En l’absence de Kevin Durant, les Nets comptent davantage shooter de loin

La question occupe Jacque Vaughn depuis quelques jours et va continuer de le faire pour plusieurs semaines : comment compenser l’absence de Kevin Durant et notamment de son apport offensif de 30 points par match ?

Outre la montée en puissance attendue de Kyrie Irving, voire de Ben Simmons, et d’une poignée de « role players », le coach a un autre élément de réponse : shooter davantage à 3-points.

Depuis le début de saison, Brooklyn est la deuxième équipe la plus adroite de la ligue, derrière les Nuggets, avec 39% de réussite. Pourtant, à l’instar des hommes de Mike Malone, les New-Yorkais utilisent peu cette arme en comparaison avec les autres : 31 tentatives par match, soit la 25e équipe qui envoie le plus de loin.

Pour leur premier match sans Kevin Durant, face aux Celtics en milieu de semaine, les Nets ont shooté à 34 reprises derrière l’arc, pour 13 paniers marqués. Insuffisant aux yeux de Jacque Vaughn qui aimerait que son équipe tente… dix voire quinze tirs supplémentaires par rapport à leur moyenne sur la saison.

Le roi du « mid-range »

Ce choix est mécaniquement lié au style de jeu de son meilleur marqueur. « KD » a en effet la particularité d’être moins gourmand à 3-points que les autres. Avec 4.8 tentatives lointaines par match (pour 38% de réussite), sa moyenne est par exemple inférieure à celle de Royce O’Neale (5.6 pour 41%).

Et à l’instar de DeMar DeRozan, Kevin Durant est devenu maître en matière de tirs à mi-distance. Ces shoots-là représentent 40% de ses tentatives. Et il est le joueur le plus efficace de la ligue dans ce contexte avec 57% de réussite. D’où cette volonté des Nets, privés de cette arme, d’aller chercher des points ailleurs.

« La sélection des tirs est un point important pour tout le monde. Quand Kevin n’est pas là, on n’est pas aussi efficace à mi-distance. Il donne l’impression que c’est très facile, mais ce n’est pas le cas. On n’est pas nombreux à shooter de manière efficace. Donc on doit essayer de renverser les choses. On doit s’appuyer sur plus de tentatives à proximité du cercle et plus de tirs à 3-points », juge Joe Harris.

Celui-ci, comme Seth Curry, Patty Mills ou Yuta Watanabe, auront donc une carte à jouer sans la superstar.