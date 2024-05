Les Cavaliers souffrent loin de Cleveland

Après deux victoires de suite à domicile, dont celle miraculeuse contre les Bulls où Donovan Mitchell a inscrit 71 points, les Cavaliers s’envolaient pour cinq matches d’affilée dans la conférence Ouest : à Denver, Phoenix, Utah, Portland et Minnesota.

Un « road trip » riche en émotions, entre le retour de Donovan Mitchell à Utah et le premier match de Ricky Rubio, un an après sa blessure, à Portland. Résultat : trois défaites et deux victoires, mais surtout, une confirmation : Cleveland ne voyage pas bien cette saison.

Comment expliquer ce faible bilan de 9 victoires pour 13 défaites en dehors de l’Ohio, en comparaison du superbe 18-4 dans la Rocket Mortgage FieldHouse ?

« Je ne sais pas », répond Jarrett Allen pour le Plain Dealer. « Tout le monde est fatigué physiquement et mentalement quand on voyage de ville en ville, mais ce n’est pas une excuse pour notre niveau de jeu. On est de grands sportifs, prêts à jouer à chaque seconde. Je ne sais pas pourquoi on n’arrive pas à appliquer notre jeu à l’extérieur. »

« Si on veut aller loin, on doit gagner à l’extérieur et pas seulement à domicile »

Dans la dernière défaite, à Minnesota, les Cavaliers ont eu le contrôle de la partie en troisième quart-temps avec 14 points d’avance. Puis, dans le dernier acte, la défense coule et les tirs à 3-pts ne tombent pas dedans. Les Wolves en profitent et s’imposent.

« On aurait pu faire mieux, on a laissé filer quelques matches », se lamente Jarrett Allen sur ces dix jours à l’Ouest. « On a eu trop de failles mentales, on n’a pas assez bien joué pour l’emporter », précise J.B. Bickerstaff. « Les Wolves ont été meilleurs, c’est aussi simple que ça. On a pris de l’avance et on a arrêté de bien jouer, de faire ce qui avait permis d’avoir les commandes. On a perdu des ballons, on a forcé des tirs. »

Il faudra tirer les leçons de ce « road trip », et plus généralement des problèmes à l’extérieur, avant d’aborder le prochain prévu fin janvier, avec des matches à Houston, New York et Oklahoma City.

« Ça vient de l’expérience, c’est le plus important d’après moi », estime Donovan Mitchell. « On avait l’opportunité de finir ces déplacements sur un 3-2, voire un 4-1 avec le match à Utah, mais on n’a pas réussi. On doit se ressaisir. Si on veut aller loin, on doit gagner à l’extérieur et pas seulement à domicile. »

Pour Evan Mobley, lui et ses coéquipiers doivent jouer avec encore plus de sérieux et d’intensité quand ils se trouvent dans ce que JB Bickerstaff appelle des « environnements défavorables ». « On manque de précision en fin de match », constate l’intérieur quand il cherche ce qui coince. « Gagner à l’extérieur, c’est toujours plus dur car on n’a pas le public avec nous. On doit corriger ça. »