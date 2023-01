Face à Cleveland, Damian Lillard avait inscrit 50 points mais ça n’avait pas été suffisant pour empêcher son équipe de s’incliner pour la cinquième fois de suite.

Contre Dallas, le meneur s’est « contenté » de 36 points mais il a aussi distribué 10 passes décisives et surtout les Blazers ont mis fin à leur mauvaise série en s’imposant (136-119) face à des Mavericks visiblement fatigués.

« On avait absolument besoin de cette victoire » confiait Damian Lillard après le match. « Ces derniers temps, on a laissé filer pas mal de matchs mais il y a beaucoup d’équipes très proches au classement, qui s’accrochent, et on veut faire partie des équipes qui sont dans le coup. On veut faire partie des équipes qui iront en playoffs donc c’est important pour nous de remporter ces matchs. C’était une victoire très importante pour nous. »

Avec ce succès, les Blazers (20 victoires – 22 défaites) restent à la 11e place de la conférence Ouest, mais il n’y a quasiment aucun écart entre la 6e place des Wolves (22-22) et la 13e (19-23) des Lakers.

Alors que Luka Doncic, qui digérait encore visiblement le combat en double prolongation face aux Lakers, était en face tenu à 15 points (7/19), son plus faible total de la saison, Damian Lillard espère que ce succès va relancer les Blazers, comme il l’avait déjà expliqué ces derniers jours.

« Ça fait du bien. Quand vous vous battez pour une victoire et que vous vous retrouvez dans ce genre de série noire, on a l’impression que ça ne va jamais s’arrêter. Mais vous devez juste continuer à vous battre », conclut-il. « J’ai toujours dit que lorsque votre état d’esprit est le bon et que vous vous battez, si tout le monde tire dans la même direction, vous trouvez votre chemin vers là où vous devez aller. Et bien souvent, il suffit d’un seul match. »