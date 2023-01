En chute libre, les Blazers ne sont pourtant pas forcément inquiets

Damian Lillard a eu beau inscrire 50 points, les Blazers se sont inclinés à domicile face aux Cavaliers, qui ont pu compter sur un trio Darius Garland – Donovan Mitchell – Jarrett Allen tous à plus de 20 points.

C’est la cinquième défaite consécutive de Portland, et globalement la 9e sur les 11 derniers matchs. Il y a un mois, le club de l’Oregon était encore bien installé dans le Top 6 de la conférence Ouest (17 victoires – 13 défaites). Il est désormais sorti du Top 10, et la dynamique actuelle de l’équipe est inquiétante.

« C’est dur pour ceux qui ne sont pas dans le vestiaire de dire que ça va » expliquait Damian Lillard après la rencontre. « Mais nous sommes ceux qui sont en place. Et c’est comme ça que nous devons voir les choses. »

Chauncey Billups était sur la même longueur d’onde que son « franchise player », estimant que son équipe était « très proche ». Très proche de retrouver le goût de la victoire et globalement une dynamique positive.

« Nous essayons d’atteindre les playoffs et d’être dangereux »

« Nous nous attendions à être en meilleure posture que nous ne le sommes », a tout de même avoué le meneur. « Je regarde la situation et je me dis que nous ne jouons pas notre meilleur basket et que nous laissons échapper des matchs. Mais le positif, c’est que beaucoup d’équipes laissent échapper des matchs. Une victoire, une défaite, deux défaites. Nous sommes toujours dans la course. Ça craint qu’on laisse passer des occasions, alors qu’on pourrait être à 24-17 si on profitait de certaines de ces chances, et qu’on regarde ces équipes en disant qu’on perd du terrain. À mi-chemin, nous avons eu des expériences positives, et maintenant nous sommes dans l’adversité. »

Il est vrai qu’avec un bilan de 19 victoires pour 22 défaites, les Blazers ne sont pas si loin du Top 6, avec les Clippers qui sont à peine à l’équilibre (22 victoires – 21 défaites).

Pour Damian Lillard, c’est d’ailleurs le moment pour l’équipe de montrer ce qu’elle a dans le ventre.

« Cette période difficile de la saison, cette période difficile au sein d’une équipe, c’est là où vous voyez honnêtement qui vous êtes vraiment et de quoi vous êtes fait. Qui va creuser ? Qui va garder la même énergie ? C’est ce moment de la saison pour nous. La moitié du chemin signifie qu’il reste beaucoup de temps. Une opportunité pour nous de grandir, et nous avons beaucoup de matchs à jouer à domicile. Nous avons joué la partie difficile du calendrier. En y regardant de plus près, je pense que nous pourrions être en bien meilleure position, mais nous avons quelques opportunités devant nous. Je suis optimiste quant à la façon dont nous pouvons aller de l’avant. »

C’est que les Blazers sont encore en reconstruction, et quand on demande à Chauncey Billups quel est l’objectif de son équipe, l’entraîneur ne parle évidemment pas du titre.

« Nous essayons d’atteindre les playoffs et d’être dangereux » conclut-il.