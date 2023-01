Aux portes des playoffs, le Thunder ne peut plus se cacher

Après la victoire de la veille, jeudi soir, à Philadelphie, une gifle donnée aux 76ers (133-114), Shai Gilgeous-Alexander avait prévenu que son Thunder, la mi-saison officiellement passée, progressait furieusement et n’était plus là pour faire de la figuration dans la conférence Ouest.

« Je pense que nous allons devenir une très bonne équipe, bien plus tôt que les gens ne le pensent, et donc je trouve que c’est assez facile pour moi [d’être patient]. J’observe cette progression tous les jours. J’ai vu cette croissance au cours des cinq derniers mois, de l’année, des deux dernières années, et je suis emballé. » avait ainsi déclaré la vedette d’OKC, alors que son équipe glanait une quatrième victoire sur ses six derniers matchs.

Quelques heures plus tard, à Chicago, la deuxième étape d’un « back-to-back » sur la côte Est avant de poursuivre dimanche à Brooklyn, « SGA » et ses coéquipiers l’ont une nouvelle fois prouvé, avec une seconde victoire autoritaire en 24 heures, cette fois de 14 points au terme d’une démonstration d’attaque (124 points à 51% aux tirs).

Attaque la plus prolifique de la ligue sur les 11 derniers matchs avec 122.2 points marqués en moyenne, le Thunder affiche un bilan de 20 victoires pour 23 défaites, synonyme de 11e place de la conférence Ouest, à une victoire des Suns, 10e à 21-23, mais aussi des Warriors, 6e à 21-21.

Confiance et solidarité, la recette du progrès

« Les joueurs se nourrissent mutuellement de l’énergie que chacun dégage » appréciait un Mark Daigneault qui s’affirme, à l’image de son groupe. « C’est une forme de confiance très forte, très puissante. Et ce n’est pas seulement une croyance en interne, c’est une confiance qu’ils partagent et affichent sur le terrain. »

En fort progrès individuellement, Josh Giddey partage les propos de son coach, en évoquant notamment une meilleure force mentale chez les joueurs cette saison. « Il y a douze mois, on aurait probablement craqué » avançait ainsi l’Australien, en référence à un « run » des Bulls dans le troisième quart-temps, revenus de -14 à -1, qui aurait pu inquiéter ou déstabiliser le Thunder. « Mais ce soir, c’était différent. Nous étions prêts à repartir au combat. »

En somme, la confiance règne au sein du jeune vestiaire d’OKC, et cela se reflète sur le terrain, où le collectif, insouciant mais solidaire, progresse à vue d’oeil.

« Évidemment, les gars vont garder un oeil sur le classement » concluait alors Josh Giddey, alors qu’une qualification pour le « play-in », voire même directement pour les playoffs en passant par le Top 6, n’est plus un scénario si farfelu que ça, dans l’Oklahoma. « Mais nous n’en parlons pas beaucoup, du moins pas encore. Il reste encore beaucoup de matchs à jouer. Mais c’est certain que c’est génial de constater nos progrès à ce stade de la saison, en comparaison à l’année dernière. »